Efterlyst siden 2014: Dansk fremmedkriger anholdt og udleveret til Danmark

En 32-årig dansk statsborger er blevet anholdt af tyrkisk politi. Han har siden været 2014 været internationalt efterlyst for terrorisme.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Han er torsdag kommet til Danmark fra Tyrkiet og bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag den 18. december kl. 9.30.

Den 32-årige blev tilbageholdt af tyrkisk politi den 7. januar 2020 og har siden siddet fængslet i Tyrkiet.

I pressemeddelelse skriver politiet, at han i 2014 blev anholdt in absentia.

Poserede foran afhuggede hoveder

'I december 2014 blev manden fængslet in absentia sigtet for billigelse af terror jf. straffelovens § 136, stk. 2. Sigtelsen blev rejst, fordi han på sin åbne Facebook-profil uploadede flere billeder, der hyldede Islamisk Stat - blandt andet billeder af sig selv stående foran en række afhuggede hoveder,' skriver politiet.

Han er også sigtet for at fremme terrorvirksomhed i oktober 2015, da han kæmpede for Islamisk Stat, samt at planlægge en rejse til Syrien for mindst én anden person.

Ved fremstillingen fredag morgen vil han desuden blive sigtet for følgende:

At lade sig hverve til Islamisk Stat

At have forsøgt at at hverve flere person til terrororganisationen

At uden tilladelse af have opholdt sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien.

Al-Raqqa var hovedbyen i Islamisk Stats selvudråbet kalifat.

Det oplyses videre, at anklagemyndigheden vil begære dørlukning under grundlovsforhøret.