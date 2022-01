Efterlyst siden 4. december: Nu er otteårige Malua hjemme igen

Otteårige Malua, som har været efterlyst siden 4. december 2021, er nu hjemme i god behold hos sin mor.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter, hvor de understreger, at de ikke kan oplyse yderligere i sagen for nu.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Malua forsvandt sammen med sin 32-årige far, Mathias Brodka, i forbindelse med et samvær i Roskilde.

I forbindelse med pigens forsvinden blev han varetægtsfængslet in absentia og efterlyst internationalt via Europol, såfremt han skulle have taget sin datter med til udlandet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

I forbindelse med efterforskningen offentliggjorde politiet overvågningsbilleder af far og datter fra samværet 4. december 2021. Politifoto

Efterforskningsleder ved Midt- og Vestsjællands Politi Rasmus Brink-Frendrup fortalte i begyndelsen af det nye år, at man som led i den omfattende efterforskning havde undersøgt omkring 15 danske adresser rundt omkring i hele landet. Politiet havde desuden ransaget en adresse i Sverige.

Maluas forsvinden har også vakt opsigt hos danskerne. Kort før jul havde politiet modtaget cirka 25 henvendelser fra folk, som mente at have oplysninger i sagen. Efter nytår var det tal steget til omkring 50.

Det er endnu uvist, nøjagtig hvordan pigen er kommet hjem til sin mor igen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Faderen Mathias Brodka. Politifoto

Smidt ud af konspirationsparti

Mathias Brodka er tidligere stået frem som konspirationsteoretiker og medlem af det politiske parti JFK21 i Berlingske og Zetland.

Ifølge bestyrelsesmedlem i JFK21 Kristian Larsen blev Mathias Brodka dog ekskluderet af partiet i 2019 på grund af politiske holdninger, som var i strid med partiet.

I artiklerne giver Mathias Brodka udtryk for, at han er villig til at udøve vold mod systemet, men meldingen fra politiet har været, at man ikke frygtede, at voldsparatheden var til stede over for Malua.

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi.