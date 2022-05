Efterlyst: Stak af fra politiet på cykel

Under et grundlovsforhør i går lykkedes det Yasin Yaahye Ali Hassen at flygte fra politiet.

Derfor efterlyses han nu af Østjyllands Politi.

Under grundlovsforhøret blev den 21-årige ikendt varetægtsfængsling. Herefter lykkedes det ham at stikke af fra politiet og stjæle en cykel fra en forbipasserende.

Senere blev han samlet op af en bil. Den fandt Østjyllands Politi kort tid efter, men her havde den 21-årige forladt køretøjet

De tre personer i bilen blev alle anholdt og sigtet for at have hjulpet Yasin Hassan med at flygte.

Hvis man ser Yasin Hassan, opfordrer Østjyllands Politi til, at man straks kontakter politiet. Man vurderer ikke, at han er farlig