Efterlyst voldsmand fængslet

En rumænsk mand har været internationalt efterlyst af Rumænien i en måned, fordi han har forsøgt at undslå sig fuldbyrdelsen af en dom på tre års fængsel for vold, som han blev idømt in absentia i hjemlandet i april i år.

Her blev han dømt for vold mod et offer, der fik ret alvorlige skader, herunder et benbrud. En episode, der skete 27. oktober 2016 omkring klokken 4.

Det viste sig dog, at den 48-årige mand skulle findes langt mod nord.

Han blev lørdag truffet af politiet ved Netto på Tranehavevej i København, og da de fandt ud af, hvem han var, via et rumænsk identitetskort, stod det klart, at der var en europæisk arrestordre på han.

Søndag blev manden fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Manden var iført en mørkebrun, læderagtig jakke, cowboybukser og hvide Reebok sneakers. Han havde mørkebrunt hår og kort fuldskæg.

Og der var hurtig proces.

Anklageren havde blot et enkelt spørgsmål. Vil du medvirke til at blive udsendt til Rumænien?

Det havde den anholdte allerede talt med sin forsvarer Henrik Stagetorn om. Det var ja.

Han blev herefter varetægtsfængslet i 24 dage, frem til 6. juli, medmindre udsendelsen kan ske i den mellemliggende periode.