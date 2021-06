Eftersætning til søs: Bådtyv lå og sov

Midt- og Vestjyllands Politi har torsdag morgen været til stede ved Handbjerg Marina ved Struer, hvor de har forsøgt at komme i kontakt med føreren af en stjålet båd.

I samarbejde med Aktionsstyrken har Midt- og Vestjyllands Politi nu fundet både mand og båd. Manden lå og sov, da politiet fandt ham.

Han er blevet anholdt og vil ifølge politiet blandt andet blive sigtet for overtrædelse af søloven og brugstyveri.

Ifølge TV Midtvest var der mindst 20 betjente på stedet, en båd i vandet og en drone i luften.

Midt- og Vestjyllands Politi skrev tidligere på dagen på Twitter, at der også var en helikopter på vej til stedet.

Pressevagten hos politikredsen oplyste torsdag morgen til Ekstra Bladet, at båden blev meldt stjålet af dens ejer, og at de gik stærkt ud fra, at tyven sejlede rundt i den.

Man kender ikke nærmere til baggrunden for tyveriet.

Politiet beder desuden om arbejdsro fra forbipasserende og havnens gæster, men skriver også, at der ikke er grund til bekymring.