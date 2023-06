Eftersøger ejer: Tom båd drevet i land

Opdateret klokken 16.34: Ejeren af den røde gummibåd er fundet igen.

Søndag eftermiddag er en mindre båd fundet ved Faaborg på Fyn.

Den røde gummibåd af mærket Quicksilver er dog fundet tom, hvilket får politiet til at bede offentligheden om hjælp.

I et tweet skriver Fyns Politi således blandt andet:

'Vi savner en ejer af båden. Ring 114, hvis du kan hjælpe med at finde ejeren'.

I et opfølgende tweet henvendt direkte til Ekstra Bladet lyder det dog videre, at man ikke er bekymret for, at der er sket personskade.