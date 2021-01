Eftersøges med hunde og drone

Malene Bruus forsvandt for fem dage siden

Malene Bruus har været sporløst forsvundet siden 6. januar, hvor hun gik fra Engerødvej i Helsinge.

Mandag søger Nordsjællands Politi efter hende med hunde og drone ved Høbjerg Hegn i Helsinge og Solbjerg Engsø ved Kagerup.

- Vi beder om, at man i mindst muligt omfang opholder sig i de to områder, mens vores arbejde pågår, skriver Nordsjællands Politi.

Ifølge politiet er der omstændigheder, der gør, at de har grund til at tro, hun er i nedtrykt tilstand. Det har dog ikke været muligt at få beskrevet, hvilke omstændigheder, der er tale om.

Malene Bruus beskrives som omkring 170 centimeter høj, spinkel af bygning og med mørkt og kraftigt skulderlangt hår. Hun er muligvis iført en grå, halvlang softshell-jakke af mærket Ilse Jacobsen.

Politifoto

Har du set eller hørt fra Malene Bruus, eller har du andre oplysninger i sagen, bedes du kontakte Nordsjællands Politi på telefon 114.