Eftersøgning fortsætter: Dykkere og hunde leder efter savnet mand

Politi og redningsmandskab har mandag formiddag klokken 9 genoptaget søgningen efter den mand, der søndag kæntrede med sin kammerat i en kano i Arresø ved Frederiksværk.

Det oplyser vagtchef Flemming Hansen ved Nordsjællands Politi.

Det fremgik søndag, at der var tale om tre mænd, der kæntrede. Den tredje person, som også var med på turen, stod dog på land, mens kanoen kæntrede.

Det var ham, der slog alarm til politiet, og han svømmede selv ud for at hjælpe sine venner. Han fik den ene mand med ind til land, men den anden er altså stadig savnet. Mændene er i midten af 20'erne.

De har fortalt, at ingen af dem bar redningsveste. Da de to kom i land, var de våde og kolde, men de havde ikke brug for behandling.

Hele søndag aften ledte man i en omfattende eftersøgning efter manden med flere helikoptere, dykkere og mandskab uden held.

Eftersøgningen blev indstillet klokken 22 ved mørkets frembrud.

Mandagens indsats kommer ikke til at involvere helikoptere. I stedet er der indsat vandsøgningshunde, der kan snuse sig frem til ting, som ligger under vandet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.39 søndag.

Det er uvist, hvorfor kanoen kæntrede.