Eftersøgning i gang: Mand faldet i havn

Midt- og Vestjyllands Politi har lige nu gang i en eftersøgning ved havnen i Thyborøn.

Her skulle en sømand være forsvundet efter at være faldet i vandet, skriver Folkebladet Lemvig.

- Nogle søfolk henvendte sig til os i dag omkring klokken 13.50 og fortalte, at de savnede deres kammerat, fortæller Jens Claumarch til avisen.

Politiet kontaktede derefter havnefogeden, der på overvågningen kunne se, at en person faldt i havnen ved tre-tiden natten til søndag.

Det er endnu uvist, hvorfor manden faldt i vandet. Ligeledes er politiet heller ikke bekendt med hans identitet.

Politiet fortæller til mediet, at de muligvis skal have en drone i luften for at finde manden, og oplyser samtidig at manden muligvis er drevet til havs grundet den stærke strøm i havnebassinet.

Ekstra Bladet følger sagen.