Eftersøgning i gang: Tom båd fundet

Med hjælp fra helikopter og redningstjenesten har Nordjyllands Politi sat gang i en større eftersøgning onsdag aften.

- Klokken 17.20 får vi en anmeldelse om, at der ligger en jolle på grund ud for Storvorde, siger vagtchef, Karsten Højrup Kristensen:

- Vi er ved at lokalisere ejeren af båden.

Båden, der er fundet, er uden personer. Men ifølge vagtchefen skulle vidner have set ejeren i land. Myndighederne er dog endnu ikke lykkedes med at finde ham, og derfor er eftersøgningen stadig i gang.

Lidt over klokken 20 er eftersøgningen afblæst:

'Eftersøgningen i Fjorden ud for Storvorde ved Aalborg afblæses. Et vidne har været i kontakt med ejeren af båden og han havde det godt. Vi har dog ikke hans identitet endnu men politiet har behov for at tale med ham omkring hans båd. Han skulle være fra Randers området,' skriver politiet på twitter.