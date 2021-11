Eftersøgning lukker motorvej

Skal have hunde til at søge område efter hændelse tidligere på morgenen

Politiet lukker lørdag morgen et stykke af Silkeborgmotorvejen for at foretage en søgning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet oplyser, at de skal foretage søgning i det østlige spor af Silkeborgmotorvejen efter afkørsel 33/Funder.

Trafik mod øst bliver ledt ad afkørsel 33 Funder, og skal man videre ad Silkeborgmotorvejen i østgående spor, skal man i første rundkørsel køre ad V. Højmarksvej og derfra tilkørsel 33.

Vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der er tale om en søgning i forbindelse med en politiforretning med relation til en hændelse, der er sket tidligere på dagen. De skal have nogle hunde på plads til at søge området.

Vagtchefen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at sige yderligere om hvilken hændelse, der er tale om.

Han har ikke nogen tidshorisont for hvor længe, vejen vil være spærret.

Ekstra Bladet følger sagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til ugens udgave af 'Afhørt', hvor vi fortæller om en vanvidsbilist fra Ballerup, der torpederede en sagesløs 59-årig mand.