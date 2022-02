Eftersøgning: To mænd savnes efter sejltur

To mænd er meldt savnet i forbindelse med en sejltur ud for Vestsjælland

Natten til torsdag er en større eftersøgning i gang ved Vestsjællands kyst, da to mænd, som er i familie, er meldt savnet i forbindelse med en sejltur.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Jesper Mortensen til Ekstra Bladet.

- De skulle sejle fra Reersø til Havnsø, og da de ikke kom ind til aftalt tid, efterlyser familien dem, fortæller vagtchefen.

Politiet oplyser, at Forsvarets søredningstjeneste deltager i eftersøgningen, og at der bliver søgt med helikopter over vandet og i nærliggende havne.

