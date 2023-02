Eftersøgningen fortsætter: Helikopter afsøger område langs å

Der er nu gået en måned, siden 26-årige Mads Ehmsen fra Varde sidst er blevet set.

Sydjyllands Politi er fortsat i gang med en massiv efterforskning, og torsdag oplyste politikredsen i en pressemeddelelse, at eftersøgningen torsdag og fredag vil pågå i Varde midtby. Også Hjemmeværnet er sat ind for at hjælpe til.

Således er en helikopter fredag formiddag sat i luften for at afsøge området langs Varde Å.

Det skriver de i et opslag på Twitter, hvor de samtidig opfordrer til, at man kontakter politiet på telefon 114, hvis man ligger inde med oplysninger, der kan hjælpe til at finde den forsvundne mand.

Billede af Mads Ehmsen fra den dag, han forsvandt. Politifoto

Nye billeder

Mads Ehmsen blev sidst set 23. januar klokken 23.30 ved Storegade 19 i Varde.

I forbindelse med pressemeddelelsen, der blev udsendt torsdag, offentliggjorde politiet nye billeder af den forsvundne 26-årige. Billederne blev taget den dag, han forsvandt.

I samme ombæring opfordrede politiet til, at alle borgere, der har privat videoovervågning, og som endnu ikke har været i kontakt med politiet, kontakter dem, så materialet kan hentes.

Desuden opfordres borgere i Varde til at tjekke deres have og skure og til at holde øje, når de færdes i naturen.