Eftersøgt for brandstiftelse

Nordjyllands Politi efterlyser en mand for brandstiftelse

Natten til onsdag udbrød der brand i en baggård ved C.W. Obels Plads 3B i Aalborg. Politiet efterlyser nu gerningsmanden, man mener står bag branden.

Den formodede gerningsmand blev fanget af videoovervågningen.

- Der er tale om en grov sag, som vi tager meget alvorligt. Branden blev hurtigt opdaget og slukket, men det er vores umiddelbare vurdering, at der kunne have været menneskeliv på fare, hvis ilden havde fået lov at udvikle sig.siger den ledende efterforsker politikommissær Carsten Straszek.

Nordjyllands Politi oplyser, at de har indsat ekstra patruljer i området.

Den formodede gerningsmand beskrives som:

• Mand

• 40-50 år

• Lys i huden

• Spinkel til almindelig af bygning

• 185-190 cm høj

• Mørkt, kort hår med ’måne’

• Skægstubbe

• Iført blå vindjakke, lange bukser, sneakers med skrå striber på siderne og medbragte en stor, mørk rygsæk og en taske.

Hvis man har kendskab til manden, kan man kontakte Nordjyllands Politi på 114.

Foto: Nordjyllands Politi