Eks-drabschef efter klagesag: Efterforsk aldrig selv

- Det er altid rigtig uheldigt for politiet, hvis en chef, en skoleleder, medierne eller andre selv går i gang med at efterforske en sag.

Det fastslår Bent Isager-Nielsen, tidligere drabschef i Rigspolitiets rejseafdeling igennem en årrække. Han udtaler sig generelt og har intet forhåndskendskab til den verserende voldtægtssag mod en nu bortvist og tiltalt dagskoleelev fra Sorø Akademi.

I den konkrete sag ventede rektor Kristian Jacobsen ifølge en klage, som nu behandles af Undervisningsministeriet, to måneder med at anmelde en mistanke om seksuelle overgreb mod den nu tiltalte teenagers dengang 17-årige klassekammerat til Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi.

I mellemtiden gennemførte han angiveligt selv flere møder med forsøg på krisemægling.

Kristian Jacobsen, rektor på Sorø Akademi, er nu i fuld gang med at forfatte en redegørelse til Udenrigsministeriet om hans ifølge en advokats klage over ham stærkt forsinkede politietanmeldelse af en voldtægtssag mellem to elever i efteråret 2021. Foto: Tina Mortensen/TV2 Øst

Bent Isager-Nielsen anfører, at der generelt i forløbet ikke alene kan gå vigtige efterforskningsskridt tabt og være it-spor og opslag på sociale medier, der slettes.

- Ofre, anmeldere og vidner kan blive påvirket af den kommunikation, der har været. Der vil politiet meget gerne have fat i dem 'friske fra fad', og mens de stadigvæk kan huske, hvad de så og hørte, og er upåvirkede af andre, som kan have skjulte motiver og uklare dagsordener for at gå ind i en sag, siger Bent Isager-Nielsen.

Han påpeger, at politiet skiller sig ud, ved kun at have den ene agenda at finde frem til en objektiv sandhed og tage stilling til, om der kan være grundlag for at køre en straffesag.

Den nu 19-årige mand blev bortvist fra Sorø Akademi få dage efter at være anmeldt for seksuelle overgreb til Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi. Om få uger falder der dom i voldtægtssagen i Retten i Næstved. Foto: Per Rasmussen

Motiver kan være gode

- Alle de forhold, der kan forplumre den proces, risikerer desuden at skade politiets muligheder for at finde frem til mails eller beskeder og foretage ransagninger, siger Bent Isager-Nielsen.

Han betvivler ikke, at folks motiver for ikke at politianmelde potentielt kriminelle forhold kan være 'nok så gode'.

- Det kan være, de gør det for at undgå ballade og forlige parterne. Men det er under alle omstændigheder mega-uheldigt, når folk roder rundt med noget, der senere kan udvikle sig til en straffesag. Systemet med politiefterforskning, anklagemyndighed og måske retssager er jo bygget op efter et objektivitetsprincip, som ikke gælder for alle mulige andre.

Det er den voldtægtstiltalte mands forsvarsadvokat Julie Stage, der står bag klagen over rektor Kristian Jacobsen. Ekstra Bladet afslørede den spektakulære udvikling efter at have fået aktindsigt i klagesagen. Foto: Bjørg de Meza

Ministerien: Alvorlig sag

Bent Isager-Nielsen understreger, at tøven med at anmelde en mistanke om forbrydelser ikke alene er skidt for efterforskerne, men også for forurettede og folk, der måske senere bliver sigtet og tiltalt i en straffesag:

- De kan for eksempel komme til at sige noget i forløbet, som måske er forkert, men som de føler, de må holde fast i, fordi de sagde det i første omgang.

Børne- og Undervisningsministeriet ønsker heller ikke at udtale sig. Ministeriet 'tager sagen alvorligt og behandler den som en personalesag', skriver ministeriets presseafdeling i en respons på Ekstra Bladets henvendelse.

Det er uklart, hvornår der træffes en afgørelse i klagesagen.

Fakta om klagesag: Rektor skjulte voldtægtssag

Den nu 19-årige tidligere dagskoleelev er tiltalt for at have voldtaget klassekammeraten på en mark og på et kollegieværelse. Det skal være sket i maj og juli 2021. Foto: Per Rasmussen

Den verserende straffesag mod en bortvist dagskoleelev på Sorø Akademi med anklager om, at den nu 19-årige mand sidste år skal have voldtaget en klassekammerat, har hen over sommeren taget en ny drejning.

Som afsløret i Ekstra Bladet har den forurettede nu 18-årige kvindes forsvarsadvokat Julie Stage sendt en omfattende klage til Undervisningsministeriet med en skarp kritik af skolens bestyrelse og især rektor Kristian Jacobsen.

Ministeriet undersøger nu, om klageren har ret i, at Kristian Jacobsen brød sin indberetningspligt ved at vente to måneder med at gå til politiet med den forurettede piges voldtægtsanmeldelse i efteråret 2021.

En skoleledelse er ifølge Undervisningsministeriets retningslinjer forpligtet til med det samme at indgive politianmeldelse, når der er mistanke om vold og overgreb mod en mindreårig elev.

Kristian Jacobsen ønsker ikke at udtale sig. Han har optrådt som vidne under retssagen og er nu i fuld gang med at levere en redegørelse til Undervisningsministeriet i den konkrete klagesag.

Der ventes at falde dom i voldtægtssagen i Retten i Næstved om få uger. Den tiltalte mand nægter sig skyldig. Selv retssagen er i stort omfang afviklet bag lukkede døre.

Overfor Ritzau har Kirsten Ketscher, professor på Københavns Universitets juridiske fakultet, meldt ud, at rektoren 'under alle omstændigheder har ageret i strid med underretningspligten, hvis der er hold i klagen'.

- Hvis der er tale om en voldtægt, kan jeg ikke forstå, at politiet ikke er blevet underrettet med det samme, siger professoren.