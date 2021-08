Eks-drabschef på anklagebænken: - En mærkelig situation

Den tidligere drabschef Jens Møller har tidligere sørget for, at mange andre har siddet på anklagebænken. Nu sidder han der selv

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller lægger ikke skjul på, at han befinder sig i en speciel situation. Han sidder nu selv på anklagebænken.

Den tidligere politimand, der blandt andet stod i spidsen af efterforskningen i Ubådssagen, er tiltalt for brud på tavshedspligt i forbindelse med sin bog 'Opklaret' - Drabschefens erindringer'.

- Jeg synes, det er en mærkelig situation at være i. Efter flere år som efterforsker har jeg været den person, der har sørget for, at andre er kommet på anklagebænken. Pludselig sidder jeg her selv, siger han, da Ekstra Bladet taler med ham efter retsmødet.

Han tilføjer:

- Det er den måde, som systemet skal afklare uenigheder på. Det er jeg en del af.

- Hvad siger du til tiltalen imod dig?

- Det skal afklares i retten. Det vil ikke være i respekt for retten, hvis jeg begynder at udtale mig her, lyder svaret.

Brud på tavshedspligten

Anklagemyndigheden har taget udgangspunkt i ni passager fra bogen, hvori der menes, at Jens Møller har brudt sin tavshedspligt som tidligere ansat i polititet.

Der er blandt andet tale om kapitlet om den såkaldte 'Morfar-sag', hvor en morfar dræbte en advokat og sin tidligere svigersøn i Københavns Byret.

Her har anklagemyndigheden taget udgangspunkt i sætninger som:

'Noget af det paradoksale var, at den dræbtes kone, da hun blev underrettet, med det samme sagde: 'Jeg ved, hvem der har gjort det'.

'Vi ved, at skuddet gik igennem hælen på eks-svigersønnens højre fod'.

Jens Møller mener ikke, at der i disse tilfælde er tale om videregivelse af fortrolige oplysninger, ligesom han heller ikke mener det i de syv andre passager, der står i angivet i anklageskriftet. Det begrunder han med, at oplysningerne har været dækket massivt i pressen.

- Jeg har også mine oplysninger fra pressen, der har bragt oplysninger flere gange i forbindelse med sagen ('Morfar-sagen', red.). TV 2 har også lavet en dokumentar om sagen, siger Jens Møller i Københavns Byret.

- Der er tale om oplysninger, der har været fremsat i åbne retsmøder.

Ikke den eneste forfatter

Jens Møller har skrevet bogen i samarbejde med journalist Stine Bolther. Dette påpeger han over for anklagemyndigheden i retten.

- Jeg står inde for alt indhold i bogen, da det er et teamwork. Men det er ikke alene mine ønsker, hvordan formuleringerne står skrevet.

- Meget af indholdet i bogen er også skrevet af Stine (Bolther, red.), siger han og forklarer, at de hver især har haft ting, der har været vigtige for dem at få med, og at det har handlet om at finde frem til kompromisser nogle steder.

Har han været i tvivl om, hvor en oplysning kom fra, husker han, at han har skrevet det i noter, hvorefter hans medforfatter har sendt ham links til artikler, hun har oplysningerne fra.

Retssagen skal forløbe over tre retsmøder, og anklagemyndigheden kræver bødestraf til den tidligere drabschef.

Opslag i database

Jens Møller er også tiltalt for at have lavet sammenlagt 17 opslag i politidatabasen POLSAS. Her har han på to forskellige dage søgt på to af de sager, han omtaler i bogen.

Til det forklarer han i retten, at han under sin research til bogen blev opmærksom på noget i en sag, som han ville faktatjekke. Men ifølge ham er intet af det, der fremgår i bogen, baseret på opslag i systemet.

- Uanset hvad jeg har slået op, så er det ikke noget, jeg har delt med Stine, fastslår han.