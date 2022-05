Eks-kollega til drabssigtet: - Jeg er rystet

Den sigtede sosu-hjælper arbejdede tidligere med nogle af samfundets svageste, og her var hun som en mor for dem

Den sigtede sosu-hjælper var som en mor for narkomaner og misbrugere. Det fortæller en af hendes tidligere kolleger, som for en del år siden arbejdede sammen med hende på et forsorgshjem.

- Jeg er rystet. Jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skulle have gjort sådan noget. Hun var super samvittighedsfuld, siger hun.

Sosu-hjælperen er sigtet for i en periode at have givet fire beboere medicin, selv om der ikke var nogen lægelig begrundelse for at gøre det. Det førte til, at de ældre mennesker stærkt bevidsthedssvækkede måtte indlægges på Randers Sygehus 27. februar 2022. En af de fire - en ældre kvinde - endte med at dø på hospitalet to dage efter indlæggelsen.

Kvinden nægter sig skyldig.

Den tidligere kollega ønsker ikke sit navn frem, fordi hun ikke vil sættes i forbindelse med den alvorlige sag. Ekstra Bladet kender hendes identitet. Da hun arbejdede med nogle af samfundets svageste på forsorgshjemmet, kunne hun noget helt særligt. Det fortæller den tidligere kollega.

- Hun rummede dem som en mor. Havde altid overskud til dem og var varm og venlig. Hun rummede dem lige meget, hvor svære de var.

Den tidligere kollega har kun godt at sige om den fængslede og frygter allerede, hvad det kan gøre ved den sigtedes fremtid, når hendes uskyld kommer for en dag.

- Sådan noget hænger jo ved, selv om man bliver frikendt. For jeg kan slet ikke forestille mig, at hun har noget med det at gøre.