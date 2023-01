Eks-landsholdskok Per Thøstesen dømt for vold

Fodboldlandsholdets tidligere kok Per Thøstesen er tirsdag eftermiddag blevet dømt for vold i Østre Landsret. Landsretten stadfæstede en tidligere dom fra Københavns Byret.

Det betyder, at Per Thøstesten er dømt til 40 dages ubetinget fængsel for simpel vold efter straffelovens paragraf 244.

Ifølge retten har kendiskokken to gange slået en taxachauffør på Trianglen på Østerbro i København med flad hånd 25. februar 2021, så chaufføren mistede sine tandproteser.

Landsdommer Kåre Mønsted sagde, da han læste dommen op, at 'der var enighed blandt dommere og domsmænd om at erklære sig enige med byretten'.

Tumult og uenighed

Per Thøstesen havde været til frokost i Hellerup, hvor han efterfølgende blev hentet i en taxa, som skulle køre ham hjem til Østerbro.

Annonce:

Chaufføren og kokken er uenige om, hvorfor taxaen stoppede ved Trianglen, da det ikke var slutdestinationen. Men her har landsretten vurderet, at Per Thøstesen har slået taxachaufføren to gange.

Ifølge stjernekokken nægtede chaufføren at køre ham hjem og at give ham penge tilbage, eftersom han betalte kontant. Chaufføren mener dog, at Per Thøstensen selv bad om at blive sat af ved Trianglen.

Flere vidner beskrev Per Thøstensen som værende beruset under episoden.

Landsholdets kok

Per Thøstensen er kendt for at have været kok for fodboldlandsholdet i mange år, indtil han 1. december 2022 meddelte, at han stoppede den tjans, umiddelbart efter Danmark røg ud af VM.

Derudover er han ejer og køkkenchef i luksusrestauranten Bistro Boheme på Esplanaden i København.

Han har også været aktuel med sin egen burger på McDonald's.

Læs mere om kendiskokken og hans temperament her:

Kendiskok med temperament