Eks-politichef får betinget fængsel for ulovlig overvågning

En 61-årig tidligere politichef ved en sjællandsk politikreds er onsdag ved Retten i Nykøbing Falster blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at have overvåget sin 47-årige ekskæreste.

Overvågningen er blandt andet sket gennem opslag i politisystemer uden tjenstlig anledning.

Dommeren og de to domsmænd var enige om dommen, herunder at den 61-årige i udgangspunktet ikke skulle afsone straffen. Der er med andre ord tale om en betinget dom.

Anklagemyndigheden har fra begyndelsen af sagen givet udtryk for, at man ville kræve en fængselsstraf til den 61-årige. Under anklager Yasmin Jensens procedure kom hun ind på den nøjagtige strafpåstand.

- Det er min påstand, at tiltalte skal idømmes en frihedsstraf. Straffen skal opgøres i dage, og jeg mener, at vi er i området af 60 dages fængsel, sagde hun.

Mandens forsvarer, Henrik Stagetorn, gik efter en bødestraf i form af dagbøder. Hvis ikke det kunne imødekommes, påstod han en mindre fængselsstraf, der ikke skulle overstige 20 dage.

Med undtagelse af enkelte søgninger, har den 61-årige erkendt de ulovlige opslag i politiets systemer. De bestod blandt andet i adskillige søgninger på ekskæresten, samt på adresser, personnumre og navne på folk, hun kendte.

- Der har ikke været tjenstlig anledning til de her opslag. Det er ubestridt, sagde Henrik Stagetorn under retsmødet onsdag.

At den tidligere politichef mindst 823 gange fulgte den 47-åriges færden ved hjælp af gps'er i både sin egen og ekskærestens bil, ville han dog ikke erkende. Det skyldtes, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for det, mente Stagetorn.

Hans klient har selv forklaret, at kvinden udmærket var klar over, at der befandt sig gps'er i bilerne, og at hun sågar ikke ville aflevere en af dem tilbage efter deres brud.

Onsdag nægtede den 47-årige dog alt kendskab til gps'erne.

Men retten valgte altså at tilsidesætte den nu dømte mands forklaring, oplyste retsformanden ved domsafsigelsen.

Den tidligere politichef nægtede også, at han skulle have skaffet sig adgang til ekskærestens iPad, Facebook og opkaldsliste fra et teleselskab.

Kvinden forklarede i retten, at hun havde fundet opkaldslisten på både den 61-åriges computer og i udprintet form i hans taske. Han har omvendt forklaret, at hun selv printede den ud, og viste den til ham.

Retten lagde kvindens forklaring til grund.

Yasmin Jensen lagde i sin procedure vægt på, at tiltalte som politimand stod bag lovovertrædelserne, og at dette var skærpende.

Det mente retten ligeså, der fandt det 'groft', at forholdene var begået under misbrug af stilling.

- Derfor kan det ikke klares med bødestraf, men må koste en fængselsstraf, lød det fra retsformanden ved domsafsigelsen.

På vegne af sin klient udbad Henrik Stagetorn sig efter dommen betænkningstid i forhold til, om sagen skal ankes til landsretten.