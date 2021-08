Eks-rocker dræbte Jonas Drewsen

Meick Sørensen er torsdag formiddag blevet kendt skyldig i drab under sidste års brutale kniv-overfald på Jonas Drewsen, som døde af massivt blodtab efter at være jagtet ud af sit rækkehus i Gundsømagle

RETTEN I HERFØLGE (Ekstra Bladet): Jonas Drewsen døde 17. september sidste år af blodtab forårsaget af op til 13 stik og snit med kniv og knytnæveslag.

Flere af stiksårene var mere end 10 centimeter dybe, og den 31-årige mand udåndede få minutter efter de maskerede gerningsmænds flugt i hænderne på redningsfolk og sin kæreste på en parkeringsplads i nærheden af sit rækkehus i Gundsømagle nord for Roskilde.

Torsdag morgen er skyldspørgsmålet i nævningesagen nu afgjort. Den 26-årige tidligere Bandidos-supporter og tidligere voldsdømte murerlærling Meick Sørensen er i enighed kendt skyldig i overlagt drab, mens retten fandt en af de medtiltalte 17-årige kammerater skyldig i grov vold med døden til følge.

Den unge mand er også fundet skyldig i en særskilt sag om vold med knytnæveslag i begået to uger tidligere i Svendborg.

Jonas Drewsen fik aldrig at vide, hvorfor han skulle 'have en røvfuld', som udviklede sig dødbringende. Den 31-årige mand blev godkendt til førtidspension som teenager og havde i mange år et turbulent liv. Privatfoto

Endelig er en anden 17-årig mand, som ikke var til stede under den fysiske afstraffelse i Gundsømagle og udelukkende var sigtet for medvirken til planlægning af vold, dømt efter den milde voldsparagraf 244.

Derfor er Meick skyldig

Retsformand Thomas Raaberg-Møller lagde i forhold til Meick Sørensens rolle vægt på, at den nu 26-årige mand udførte samtlige knivstik med betydelig kraft og også tildelte målet for angrebet flere knytnæveslag.

Han burde derfor med overvejende sandsynlighed have vidst, at Jonas Drewsen ville dø.

Den medtiltalte teenager, der fyldte år på dagen for overfaldet, blev ikke dømt for drab. Retten vurderer, at han i forløbet må have registreret, at Meick Sørensen brugte kniv set i lyset af, at kniven allerede blev trukket, da de brød ind i Jonas Drewsens rækkehus, og senere som følge af den klare gadebelysning og blodsudgydelsernes omfang.

Men der er ikke fundet bevis for, at han vidste, at der i optakten var udsigt til, at der skulle indgå en kniv i 'den røvfuld', han og den ni år ældre kammerat ville give Jonas Drewsen.

Klar til at fælde dom

Stikkenes kraft, antal og placering på Jonas Drewsens krop har heller ikke efter rettens mening været tydelige for den unge mand. Det er til gengæld bevist, mente Thomas Raaberg-Møller, at han flere gange slog den nu afdøde mand.

Politifolk og tekniske eksperter arbejder her på højtryk med samle spor efter det dødbringende overfald 17. september sidste år i Gundsømagle. Foto: Kenneth Meyer

Specialanklager Anja Lund Liin og de tre tiltalte mænds forsvarere vil efter skyldkendelsen gennemgå de personlige oplysninger om Meick Sørensen og de to teenagere.

De vil derefter procedere, hvilken straf de hver især mener vil være passende.

Retsformand Thomas Raaberg-Møller vurderer, at nævningesagen over middag vil blive afsluttet med domme.