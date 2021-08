Krimi ... 10. aug. 2021 kl. 15:35

Eks-rocker erkender dødsvold: Jonas skulle have en røvfuld

Drabstiltalt mand med en fortid som supporter i Bandidos erkender at have dræbt en 31-årig førtidspensionist i og foran offerets hjem med adskillige knivstik, men nægter, at det var meningen, han skulle dø