Tre mænd er dømt for forsøg på svindel med corona-hjælpepakker. Politiet kom på sporet af svindlen under efterforskningen af en kokainsag med tråde til Bandidos

Falske ansættelsesforhold for 26 medarbejdere i to jyske rengøringsfirmaer skulle indbringe fem mænd 1.495.100 kroner i uberettiget kompensation.

Det forsøg på at lænse statskassen har i dag kostet fængselsdomme på tre år til henholdsvis 32-årige Valentino Elventi og 31-årige Sinisa Radu, imens den 32-årige Nicki Mahler blev idømt og to og et halvt års fængsel.