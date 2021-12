Eks-soldat afviste advokat: Fyret for at være kristen

Mand sigtet og fængslet for overfald på to kvinder ved Charlottenlund Travbane stiller særlige krav til den person, som skal forsvare ham i retten

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Den 40-årige eks-soldat, som er sigtet og varetægtsfængslet for knivoverfald og trusler mod to kvinder for nylig i Charlottenlund, står uden forsvarer få dage før næste retsmøde om hans erkendte amokløb nord for København.

Det bekræfter strafferetsafdelingen i Retten i Lyngby.

Den åbenlyst psykisk uligevægtige og vrede mand dumpede på stedet advokat Poul Erik Petersen under grundlovsforhøret i Helsingør forrige weekend. Det skete på et temmelig usædvanligt grundlag.

Den nu fængslede mand blev anholdt efter en større menneskejagt i Charlottenlund med deltagelse af en helikopter og sporhunde. Her går en betjent ind i hans opgang. Foto: Kenneth Meyer

- Han fyrede mig, fordi jeg er kristen. Det skete, da jeg før forhøret i retten havde en kort samtale med ham. Han spurgte selv ind til, om jeg var medlem af folkekirken, og da jeg svarede ja, så ville han have en anden advokat, siger Poul Erik Petersen til Ekstra Bladets reporter, som selv var til stede.

- Hvorfor? Er han konverteret til islam eller en anden religiøs retning?

- Det tror jeg ikke. Han ville bare have en advokat, der ikke hører til en bestemt gruppering i samfundet, siger Poul Erik Petersen, som 'har det fint' med det valg.

'Flere forrædere derude'

Manden valgte senere selv en navngiven advokat, som imidlertid ikke har tid. Det er derfor indtil videre uklart, hvem der skal repræsentere manden.

Den sigtede erkendte i Retten i Helsingør, at det var ham, der overfaldt de to kvinder med, hvad han selv beskrev som en bajonet-kniv, fredag 19. november forskellige steder i det offentlige rum omkring Charlottenlund Travbane.

Manden blev i forrige weekend varetægtsfængslet efter et kaotisk forhør her i Retten i Helsingør. Han skældte ud på både dommeren, sin forsvarer og de tilstedeværende politifolk. Foto: Jan Sommer

De to kvinder, hvoraf den ene pådrog sig en flænge i ansigtet, var efter Nordsjællands Politis mening tilfældige ofre. Men det er manden selv uenig i. Han beskrev under forhøret sig selv som privat efterforsker og fastholdt, at han handlede i nødværge.

Han hævdede, at de to kvinder udgør en trussel mod Danmark.

Efter hans opfattelse er kvinderne, som henholdsvis gik tur med sine hunde i en park og var i færd med at hente bagerbrød i Lagkagehuset, under mistanke for at stå i spidsen for en national terror-konspiration.

- Der kan være flere forrædere derude. Vores land er under besættelse, råbte den sigtede med hænderne fastgjort i et fixeringsbælte og tæt mandsopdækket af fem kampklædte betjente, før han blev varetægtsfængslet i sagen.

Anders Juul Jørgensen, politikommissær i Nordsjællands Politi bekræfter, at manden nu er varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. I første omgang var der ikke en ledig plads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efterforskningsleder: Flere sigtelser mod manden

Flere sigtelser er på vej mod den i forvejen volds- og trusselssigtede mand. Politiet har siden hans anholdelse blandt andet efterforsket, om han kan sættes i forbindelse med den her brand i kvarteret omkring hans lejlighed og overfaldet på to kvinder i Charlottenlund. Branden opstod samme dag, og han blev anholdt med en gasbrænder på sig. Foto: Kenneth Meyer

Den i forvejen volds- og trusselssigtede eks-soldat kan se frem til at blive sigtet for flere brud på straffeloven ved fristforlængelsen i Retten i Lyngby.

Det bekræfter Anders Juul Jørgensen, politikommissær i Nordsjællands Politi, der er efterforskningsleder på den konkrete sag.

- Vi udvider sigtelsesgrundlaget mod ham, men hvad det mere konkret handler om, vil jeg ikke kommentere, siger Anders Juul Jørgensen, som til gengæld oplyser, at manden ikke vil blive sigtet for vold mod de betjente, han ifølge politiet slog med en gasbrænder i forbindelse med sin anholdelse på Ordrup Jagtvej.

Eks-soldaten er i forvejen sigtet for et groft knivoverfald og muligvis slag på en kvindelig hundelufter på en gangsti i nærheden af Charlottenlund Travbane.

Kvinden fik i forbindelse med overfaldet en flænge i ansigtet og blev senere indlagt og syet med syv sting.

Ildspåsættelse og våben

Manden er desuden sigtet for før det overfald at have banket på en anden kvindes bilrude med sin kniv og for at have råbt trusler mod hende. Det skete ifølge kvinden, da hun i noget, der ligner panik, havde låst sig inde i sin parkerede bil efter at have hentet morgenbrød i Lagkagehuset i Charlottenlund.

Overfor Ekstra Bladet har politiet tidligere oplyst, at der er mistanke om, at gerningsmanden samme fredag også stod bag en ildspåsættelse på en garage.

Samme aften foretog militærets ammunitionstjeneste og politifolk en ransagning af hans lejlighed som følge af en mistanke om, at der var molotov-cocktails. Han havde desuden skudsikker vest og flere patroner på sig i forbindelse med de to overfald, som han har erkendt at stå bag. Politiet ønsker ikke at oplyse, om de forhold vil kaste sigtelser af sig.

Anders Juul Jørgensen oplyser, at det ikke efter varetægtsfængslingen har været muligt at afhøre manden.