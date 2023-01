Eks-superligaspiller fængslet igen

Den tidligere superligaspiller og mangeårige narkogangster Allan Olsen modtog fredag en dom på 13 års fængsel for distribution af 82 kilo hård narko.

Det skriver B.T.

Allan Olsen fungerede som narkobagmand under sit ophold i Hvidovre Udslusningsfængsel, hvor han afsonede sidste del af sin forrige narkodom - ligeledes 13 år - som Østre Landsret stadfæstede 14. december 2012.

Disse 13 år gjorde han sig fortjent til ved at indsmugle 20 kilo heroin via Københavns Lufthavn, hvor han sammen med en anden bagmand instruerede to lufthavnsansatte i at hente stoffet blandt kufferterne i et fly fra Pakistan.

Fra idol til notorisk indsat

Som 21-årig kunne det indlysende fodboldtalent allerede modtage sin første dom for salg af heroin.

Hans dribletur mod stjernerne kunne dog fortsætte med en kontrakt hos superligaklubben AB i 1997, da fængselsdommen på tre måneder var betinget.

Fængslet som fast bolig kunne ikke længere undgås, da han samme år blev taget med 100 gram heroin, hvilket gav ham et ophold på to år.

En dom der blev forlænget med seks år, da han som indsat fortsatte med at handle med heroin.

Nye boldgader

I 2001 kunne politiet afsløre, at Allan Olsen havde skiftet boldgade og kastet sig over hash som indtægtskilde.

Som bagmand i en hash-liga, blev han idømt et år og ni måneders fængsel for indsmugling af 125 kilo hash.

Efter en tur forbi heroinen i lufthavnen sluttede endnu en æra med dagens dom.

Kokain og amfetamin fordelt på 82 kilo var denne gang stoffet, der sendte den snart 50-årige Allan Olsen bag tremmer.

Det indlysende fodboldtalent og friheden synes langt borte.