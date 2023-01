Eksbetjent dømt

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): En 28-årig tidligere betjent modtog onsdag en dom på 60 dages betinget fængsel for i to omgange at have indhentet og videregivet fortrolige oplysninger.

Eksbetjenten startede sin karriere hos Københavns Vestegns Politi i 2017 med en drøm om at blive en del af Aktionsstyrken i PET.

Mens uniformen stadig var ny, forelskede han sig i sin nuværende hustru.

Uheldig relation

Da den første forelskelse var aftaget, og kærligheden indtruffet, lagde kvinden kortene på bordet: Hendes bror var kriminel, og både hendes far og fætter var rockere.

Som en vennetjeneste for svogeren kunne eksbetjenten via politiets hemmelige registre oplyse, at dennes nye bopæl lå i et område uden kriminalitet.

Via samme registre konstaterede han også den nye families tilhørsforhold til den kriminelle underverden. Forhold, som han var bange for kunne have indvirkning på fremtiden i Aktionsstyrken.

Informerede kriminel

Dagens dom omhandlede dog de følgende opslag.

Den daværende politibetjent aftalte med svogeren at undersøge de nærmere omstændigheder vedrørende en episode, hvori svogeren indgik, og hvor politiet var tilkaldt.

Sammen med 6-7 unge mænd var han mistænkt for at have tæsket en person.

Svogeren blev dog forsikret om, at politiet ikke ville foretage sig mere i den sag, hvilket alt sammen fremgik af politiets database.

Fældet af bandekrig

Et dobbeltdrab i Kalundborg skærpede politiets opmærksom på medlemmerne af LTF og Sydkystgruppen, som svogeren i starten af 2021 var medlem af.

Københavns Vestegns Politi mistænkte eksbetjenten for at have for tæt kontakt til Sydkystgruppen, så Den Uafhængige Politiklagemyndighed indledte en efterforskning mod ham.

Kontakten blev bekræftet, da svogeren modtog oplysninger om politiets indsats i forbindelse med bandekrigen, hvilket var det andet forhold, eksbetjenten blev dømt for.

Anholdt og suspenderet

7. maj 2021 klappede fælden, da politiet slog til mod en af deres egne.

Eksbetjenten og svogerens forudgående kommunikation på diverse sociale medier kunne dokumenteres på de beslaglagte mobiltelefoner, og de ulovlige søgninger i politiets hemmelige registre blev genskabt.

Den potentielle elitebetjent blev suspenderet og kort efter afskediget.