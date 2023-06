Ekschef for Finanstilsynet dømmes for at have spyttet p-vagt i ansigtet

Finanstilsynets tidligere direktør idømmes betinget fængsel i 20 dage for at have spyttet en parkeringsvagt i ansigtet.

Dommen er afsagt onsdag af Københavns Byret.

Derimod frifindes Jesper Berg for vanvidskørsel og for at have udsat nogen for fare.

Hændelsen fandt sted 14. juli sidste år. Dengang var han stadig direktør.

Han blev vred, da han kom tilbage til sin Volvo på adressen Halvtolv i København og opdagede en afgift i forruden, har han forklaret under et tidligere retsmøde.

Jesper Berg afviste at have spyttet på eller mod vagten. Muligvis havde han spyttet i jorden, lød det.

Retten - såvel dommer som to lægdommere - er imidlertid enige om at afvise hans forklaring. Han dømmes for handlingen, som juridisk er en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om vold. Dette har han nægtet sig skyldig i.

Annonce:

Ud over den betingede fængselsstraf er Jesper Berg idømt en bøde på 2500 kroner. Samtidig frakendes han førerretten betinget.

I retsmødet er den tiltalte ikke selv til stede. Det er derimod forsvareren, advokat Henrik Stagetorn.

- Vi tager betænkningstid, siger han. Altså vil Jesper Berg overveje, om dommen skal ankes.

I anklageskriftet påstås det, at han udsatte nogen for fare ved at bakke ind i parkeringsvagten. Men her er der ikke bevis, konstaterer retten. Han bakkede meget langsomt, og vagten blev ikke bange.

I foråret fratrådte Jesper Berg den prestigefyldte stilling i Finanstilsynet. I den officielle meddelelse var der ikke et ord om, at Københavns Politi havde rejst tiltale mod ham.

- Det har været en fantastisk oplevelse at være direktør for Finanstilsynets 400 medarbejdere i næsten otte år. Men det er også et hårdt job, der stiller store krav og slider på en, udtalte han 31. marts.

Formanden for Finanstilsynets bestyrelse roste Berg for at være 'meget fagligt kompetent' og med 'stor gennemslagskraft.'

Han afløses på posten af Louise Mogensen, kom det frem tidligere på måneden.