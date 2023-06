Ekskæreste frifundet for drab: - Det er helt vildt

Glæden og jublen ville ingen ende tage hos den 24-årige 'Lange's pårørende, da han onsdag blev frifundet for drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen, der blev slået ihjel 14. juli sidste år.

Tre andre blev kendt skyldige i det, som Ekstra Bladet fra begyndelsen har betegnet som et mystisk mordkomplot. Men der er altså ikke ført tilstrækkelig bevis for, at den 24-årige mand har deltaget i hverken drabet eller planlægningen.'

En beslutning som særligt hans ekskæreste og stadig gode veninde, Rebecca, var enormt lettet over:

- Jeg havde frygtet det værste og håbet på det bedste, og det her er det bedste, jeg nogensinde kunne have håbet på, sagde Rebecca til Ekstra Bladet kort efter afgørelsen.

– Vi har det pissefedt sammen, og han er en sød og rar person, der elsker at fjolle rundt, sagde hun videre.

Rebecca måtte flere gange tørre sine øjne for glædeståre, ligesom hun delte flere kram ud til resten af 'Langes' pårørende, der også var mødt op for at høre den altafgørende kendelse.

Retten har nu taget stilling til skyldsspørgsmålet i sagen om de fire personer, der har været tiltalt for drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen - følg sagen live nedenunder

Tilfreds forsvarer

Den 24-åriges forsvarer, Lasse Hummelhof Frandsen, var ligeledes godt tilfreds med frifindelsen af hans klient.

– Kort fortalt ligger der det til baggrund, at man ikke har anset det som bevist, at han var vidende om, at Frank skulle slås ihjel. Hverken på de dage, hvor der var rejst tiltale for drabsforsøg, og han vidste heller heller ikke noget om, at Frank skulle dø 14. juli, sagde en tilfreds forsvarer Lasse Hummelhof Frandsen til Ekstra Bladet kort efter sin klients frifindelse.

– Det er jo klart, at når man er blevet frifundet for tre drabsforsøg og et drab, så er man jo ganske glad, tilføjede advokaten til Ekstra Bladets spørgsmål om, hvordan hans klient havde taget frifindelsen.

Lasse Hummelhof Frandsen var yderst tilfreds med sin klients frifindelse. Foto: Ernst van Norde

Den 24-årige mand blev dog kendt skyldig i bevisbortskaffelse, usømmelig omgang med lig, tyveri og brandstiftelse. Han har erkendt, at han dagen efter drabet fjernede en tønde med aske, der blandt andet indeholdt Frank Dan Nørgaard Jørgensens afbrændte tøj.

Tre skyldige

De tre andre personer, som den 24-årige 'Lange' har siddet på anklagebænken med, blev fundet skyldige i drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Der er blandt andet tale om Franks 39-årige ekskæreste, der var gravid med hans barn på drabstidspunktet. Også hendes ægtemand, som hun kortvarigt var på en pause fra, da hun mødte Frank, blev kendt skyldig. Det samme gjorde en 24-årig kvinde.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen var i en periode kærester med den 39-årige kvinde, som nu er kendt skyldig i drabet. Hun var på gerningstidspunktet gravid med hans barn. Privatfoto

Mens den 24-årige kvinde med det samme brød ud i gråd, da hun blev kendt skyldig i drabet, gik der et kort øjeblik, før den nu 40-årige ægtemand forstod alvoren. Langsomt begyndte han at stirre mere og mere tomt ned i bordet, mens hans ansigt blev rødt og tårerne langsomt trillede ned ad kinderne.

Den 39-årige kvinde foretrak ikke en mine, da hun sammen med ægtemanden blev kendt skyldig i drabet, tre drabsforsøg. usømmelig omgang med lig, brandstiftelse og tyveri.

Der falder dom i sagen fredag 14.00.

