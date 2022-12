Ekskæreste: - Porschen blev brugt ved drab

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Nu har jeg lært, hvorfor han ville lease den Porsche i mit navn. Før tænkte jeg, at det var, fordi han ikke havde kørekort. Men det var, så han havde noget at køre rundt i med sine kammerater.

Sådan sagde ekskæresten til en af de tiltalte i en sag om vanvidskørsel på Nørrebro tilbage i april i år, der nær kostede en uskyldig mand livet.

Den 41-årige tiltalte var ikke føreren af bilen den pågældende dag, men passager.

Den hasarderede kørsel på Nørrebro tilbage i april stoppede, da Porschen frontalt ramte en husmur, og de tre mænd flygtede. Foto: Kenneth Meyer

Hans ekskæreste, der vidnede i retten tirsdag, fortalte, at leasingaftalen stod i hendes navn, men at hendes nu 41-årige ekskæreste betalte leasingydelsen, ligesom det var ham, der primært kørte bilen.

- Det var (tiltalte, red.), der foreslog at få den. Han tog mig med for at vise mig en masse biler, men han havde kun øje for den her Porsche Cayenne. Det var med en fortælling om, at det skulle være min bil på sigt. Den ville han betale - han havde store armbevægelser.

Brugt ved drab på Nørrebro

Den unge kvinde, der i vidneskranken havde sit lange mørke hår hængende ned ad ryggen, fortalte også om en anden episode, hvor Porschen ifølge hende havde været impliceret.

- Det var i december sidste år på Nørrebro, hvor en mand blev skudt på Sorgenfrigade. Jeg har fået at vide, at den afdøde var kørende i den Porsche, sagde hun.

- (Tiltalte, red.) kendte ham, der døde. Jeg går ud fra, han havde lånt bilen af (tiltalte, red.). Der skete en masse ting uden om mig.

En eftermiddag i december sidste år blev en 27-årig mand skudt i ryggen og dræbt midt i myldretiden på Sorgenfrigade tæt på Nørrebrogade. Ifølge den 41-årige tiltaltes ekskæreste var Porschen også impliceret her. Foto: Kenneth Meyer

Bilen blev ifølge ekskærestens forklaring beslaglagt efterfølgende og leveret tilbage til leasingfirmaet, som krævede den tilbage.

På det tidspunkt var hun bekendt med, at den 41-årige var banderelateret. Ved enkelte lejligheder havde hun også mødt andre bandemedlemmer.

- Han har selv fortalt mig, at han var med i NNV.

Efter beslaglæggelsen af bilen var det ekskærestens opfattelse, at den 41-årige i ledtog med NNV truede leasingfirmaet til at give bilen tilbage.

- Han sagde, 'Hvor er min bil? Jeg skal bare have min bil nu'. Han var truende og vred.

- Leasingfirmaet krævede, at der blev sat en gps-tracker i - og med forbud om at køre i Nordvest og på Nørrebro.

- Jeg får stadig mails i dag om, at de ikke kan 'tracke' den, og at der ikke er noget signal til den mere. Jeg har fået gentagne mails.

