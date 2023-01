Ekskæreste til drabsmand: - Han var kun sød og kærlig

Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev fundet dræbt i juli sidste år. Få et overblik over hele sagen med i alt seks sigtede, der ligner et mystisk mordkomplot

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): Der er langt fra den unge, spinkle mand, der fredag eftermiddag blev idømt 12 års fængsel for drabet på den 40-årige familiefar til fire Frank Dan Nørgaard Jørgensen til den mand, som en kvinde tidligere har været kæreste med.

Sådan fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende ude foran retslokalet, mens hendes 26-årige ekskæreste for lukkede døre forklarede om den skæbnesvangre eftermiddag i juli, hvor han var med til at tage livet af Frank Dan Nørgaard Jørgensen ved at kvæle ham og slå ham med jernrør.

Den 26-årige fejrede ifølge sociale medier fødselsdag på e hotel Privatfoto

Hun har kendt den 26-årige drabsmand i en lang årrække, og de bevarede også kontakten, efter de gik fra hinanden.

Annonce:

- Det er mærkeligt at se ham i den situation. Han var altid sød og kærlig, når vi var ude sammen. Han sørgede altid for alt, fortæller kvinden som ønsker at være anonym.

Kvinden viser Ekstra Bladet en video, hvor de to er ude at køre en tur sammen. Der er høj musik og den 26-årige mand laver flere sjove fagter undervejs.

- Jeg har altid set ham som et stort legebarn, siger ekskæresten.

Hans fremtræden på videoen står i skærende kontrast til hans fremtoning i retten. Her sad han med et alvorligt blik og hænderne foldet foran sig.

- Det rammer mig hårdt, at han fik 12 års fængsel. Jeg havde svært ved at holde tårerne tilbage, for han betyder stadig meget for mig, selvom han har dummet sig groft, siger kvinden til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under ...

Det var Frank Dan Nørgaard Jørgensens pårørende, der meldte ham savnet. Hans lig blev fundet pakket ind i plastik, tape og halvt nedgravet i et øde skovområde i Gassum. Privatfoto

'Undskyld'

Ifølge den 26-årige nu dømte mand blev han manipuleret

Da den 26-årige mand fik lov til at komme med de sidste bemærkninger, vendte han sig mod de mange fremmødte tilhørere.

Annonce:

- Jeg ved godt, at mange af jer vil se mig som en djævel. Jeg har hele tiden sagt, at undskyld er et fattigt ord, men det er det eneste, jeg kan sige lige nu. Undskyld, sagde han ned til forsamlingen.

Tårerne begyndte med det samme at trille ned ad kinderne på venner og familiemedlemmer til Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Den 26-årige mand var ved anholdelsen kærester med en 24-årig kvinde, som ligeledes er sigtet for drabet. Kvinden er fortsat beskyttet af et navneforbud, hvorfor Ekstra Bladet er afskåret fra at offentliggøre den 26-årige mands fulde identitet,

Den 24-årige kæreste har forholdt sig udtryksløs under sagen, men begyndte at græde, da dommeren læste den lange fængselsstraf højt.

Også den 26-åriges øjne blev våde.