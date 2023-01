Ekskæreste til eks-politichef: Måtte flygte på krisecenter

En ekskæreste til en 61-årig tidligere politichef, som er tiltalt for at have overvåget hende, fortæller onsdag ved Retten i Nykøbing Falster, at hun flygtede fra manden, da deres forhold sluttede for anden gang.

- Jeg måtte flygte fra ham til et krisecenter med min søn. Jeg pakker mine ting, får mine hunde passet og direkte ind på krisecenteret, siger hun fra vidneskranken.

Den tidligere politichef er ikke til stede under den 47-årige kvindes forklaring. Han følger i stedet med fra et lytterum i retslokalet. Det er efter kvindens ønske, at den 61-årige ikke er til stede.

Manden erkendte tirsdag, at han blandt andet gentagne gange slog kvinden op i politiets interne systemer. Han er ligeledes tiltalt for at slå flere adresser og personer op i politiets systemer uden tjenstlig anledning.

Ifølge kvindens forklaring er adresserne for hende ikke ukendte - hun kender personerne på flere af dem.

En af dem er en 'rigtig god ven', som hun så i perioden efter parrets første brud. En anden tilhører dennes mor. Også en barndomsveninde og en tidligere kæreste er blandt beboerne på de opslåede adresser, forklarer hun.