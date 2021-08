Ekskæresten: – Jeg klikker helt ud i min hjerne

Mias ekskæreste afviser, at de voldsomme videoer, han har sendt til hende, skal ses som en trussel og mener, at de er lige gode om det

Jeg bliver ’frustreret og ked af det’, ’klikker helt ud i min hjerne’, og ’der går ikke noget gennem hovedet på mig. Jeg får bare sagt en masse dumme ting’.

Sådan lyder nogle af forklaringerne fra Mias 37-årige ekskæreste på, at han ifølge eget udsagn har sendt hende omkring 50 videoer med voldsomme udtalelser og ringet mindst 60 gange til hende på én dag.

Efter hun har delt en del af videoerne på Facebook, har det følge ekskæresten medført, at han får hadske kommentarer og har mistet sit job.

Under interviewet i hans lejlighed, hvor hans lille chihuahua sover i en rød læderhjørnesofa, vender han hele tiden tilbage til, at han mener, at de er lige gode om det, og at han ’tripper hende’, ligesom hun ’tripper ham’.

Han svarer dog ’100 procent’ til, om han fortryder, at han har sendt videoerne.

– Jeg kunne jo aldrig nogensinde finde på at røre hende. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at røre hendes familie, siger han.

Læs eksempler på ekskærestens voldsomme udtalelser i dette billedgalleri, der er screendumps fra videoer, Mia har postet på Facebook:

- Jeg sagde, at jeg blev et monster over for dig og det, du har allermest kært, lyder det blandt andet på denne video - Jeg kommer til at smadre alt for dig, Mia. Jeg kommer til at trippe dig resten af dit fucking liv, siger han blandt andet på denne video - Og ja, gå ind og bloker mig, så er det bare din mor, din far, dine børn, søskende, som jeg begynder at ligge og trippe på og genere. Jeg sagde til dig, at du ikke skal pisse mig af, siger han på denne video - Og hvis du har mit barn i maven, så sparker jeg det ud af dig. Forstår du det? Jeg tramper din mave i stykker, hvis du har mit barn inde i maven, lyder det i denne video - Jeg sagde til dig, at jeg ikke havde åbnet mig i seks-syv år. Så åbner jeg mig, og så gider du ikke. Jeg kommer til at kneppe dit liv. Tro mig, siger han her. - Du ville ikke være sammen med mig, selvom jeg tiggede og bedte om det, vel. Så nu kommer jeg til at være sådan her over for dig, siger han i denne video - Lige som du havde det virkelig sjovt over det i går, så kommer jeg til at have det sjovt over det resten af mit liv. Jeg kommer til at nyde hver evig eneste dag, hvor jeg kommer til at trippe på dig, fremgår der af denne video - Hvis du er gravid nu, så sparker jeg det ud af maven på mig, så langt ud har du kørt mig, Mia. Jeg skal ikke have noget barn sammen med mig. Du er et forfærdeligt menneske, siger han på denne video

Ingen dokumentation

Han hævder til gengæld, at Mia truede med at få nogen til at køre hans niece i havnen og sagde, at hun måske var gravid og ville fjerne barnet med strikkepinde.

Udtalelser, som Mia ikke genkender, og som ekskæresten ikke kan dokumentere, fordi hun, ifølge ham, kun sagde det i telefonen.

Han fastholder, at der intet er gået igennem hovedet på ham, mens han sendte de mange videoer.

- Jeg tænker ikke over, at det er en truende besked. Jeg tænker ikke, at nu truer jeg hende. Som sagt, jeg siger bare en masse dumme ting. Det er jo ikke fordi, jeg vil gøre hende bange. Det er jo ikke, fordi jeg vil gøre hende ondt.

- Jeg bliver meget ked af det, når jeg bliver sur. Og så ja, så lukker det bare ned. Jeg får sagt en masse dumme ting.

- I en video siger du, at du synes, det er sjovt at ’trippe hende’ og ødelægge hendes liv. Har du moret dig over det?

- Det er nogle af de ting, hun siger til mig, der gør, at jeg siger de ting. Jeg har ikke moret mig.

- Du siger, at du vil nyde at ødelægge hendes liv.

- Ja, jeg bliver frustreret, jeg bliver ked af det, jeg siger en masse dumme ting. Skal jeg skrive det ned på et stykke papir til dig, så jeg ikke skal sige det igen?, svarer han irriteret.

Han siger dog, at han overvejer at starte hos en psykolog.

To tilhold

- For jeg bliver jo sindssygt udadreagerende, når jeg bliver ked af det. Desværre.

- Hvis du skulle sige noget til Mia, hvad skulle det så være?

- Jamen, det var den sidste besked, jeg skrev til hende. Der skrev jeg undskyld til hende tusind gange.

Han fortæller beredvilligt selv, at han har to tilhold mod ekskærester og fire voldsdomme mod mænd.

- Tror du, det kan have betydning for den måde, hun opfatter videoerne på, at hun kender til dommene?

- Ja, det kan godt være. Ja, det tænker jeg nok, at det har, siger han.

Hvorfor skulle jeg gøre sådan noget?

Mia kan ikke genkende ekskærestens påstand om, at de er lige gode om det, og at hun også har truet hans familie.

- Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Hvorfor skulle jeg overhovedet gøre sådan noget?

I en sms-korrespondance, som Ekstra Bladet har set, beskylder han hende for at være skyld i, at hans mor bliver spyttet på på gaden, hvor Mia svarer, at det er på grund af hans egen opførsel, og at han skal lade være med at ringe. Han skriver så:

’Så husk hvis der sker din mor det samme, så er det din egen skyld,’ hvortil Mia svarer:

’Jamen, det kommer ikke til at ske. Så er du forsvundet fra jordens overflade.’

- Når du svarer på den her måde, er du så med til at eskalere situationen?

- Jeg bliver bange og frustreret. Så er det svært ikke at reagere eller blive påvirket, og det er også derfor, jeg skiftede nummer, siger Mia.

- Jeg har svaret på hans beskeder, fordi han blev ved med at sige, at hvis jeg ikke svarer på hans beskeder, så sender han videoen (af seksuel karakter, red.) ud til min familie. Og det er også derfor, jeg til sidst svarer irriteret - for hvad jeg skal gøre?