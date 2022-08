Ekskærester frygtede tiltalt realitydeltager

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Det var to meget berørte unge kvinder, der onsdag vidnede mod en tidligere realitydeltager, som de begge har været kærester med.

Begge ekskærester indgår som ofre i sagen, der indeholder 105 forhold. Manden, der er i 20'erne, er tiltalt for en bred palette af lovovertrædelser, herunder blufærdighedskrænkelser, frihedsberøvelse, vidnetrusler, vold og overtrædelser af tilhold mod en af de tidligere kærester, som skulle i vidneskranken.

Han nægter sig skyldig i de mest alvorlige anklager, der involverer ekskæresterne. Han har dog erkendt flere af de forhold, der blandt andet omhandler besiddelse af kokain, doping og en lang række færdselsforseelser.

Realitydeltageren er tiltalt for at frihedsberøve begge kvinder, der onsdag skulle i vidnesskranken. I alt tre ekskærester indgår som ofre i den omfattende sag.

Blev kontrollerende

Begge kvinder berettede om, hvordan deres forhold med manden gradvist tog en drejning.

- I starten følte jeg, at det var rigtig godt. Han gav mig meget af det, jeg havde brug for i starten, men det ændrede sig hurtigt til at blive voldeligt og kontrollerende, sagde den ene.

- Når du lever i et forhold, der er så manipulerende, bliver du ved med at rykke dine egne grænser. Til sidst aner man ikke, hvad der er rigtigt og forkert, forklarede den anden kvinde.

De fortalte begge to, hvordan han tjekkede deres telefoner og skulle vide, hvor de var. Den ene ekskæreste berettede blandt andet om en episode, hvor hun ikke måtte være væk fra deres fælles lejlighed i mere end 40 minutter.

Kvinden fortalte, at så snart tiden var gået, blev hun kimet ned af realitydeltageren.

Tvunget ind i en bil

Da ekskæresten var væk i længere tid end aftalt, besluttede han sig for at opsøge hende hos en veninde. Her endte han ifølge anklageskriftet med at tvinge hende ind i en bil, og da hun prøvede at flygte, fulgte han efter hende.

- Jeg løber alt, hvad jeg kan. Han jagter og begynder at køre efter mig, så jeg løber ind et sted, hvor bilen ikke kan køre ind. Jeg hopper ind i en hæk for at gemme mig. Jeg tror aldrig, jeg har været så bange før, forklarede kvinden om episoden.

Ifølge ekskæresten lykkedes det ham senere at fange hende og trække hende tilbage ind i bilen. Først da hun begyndte at tale ham efter munden, fik hun lov til at gå.

Sendt i lytterum

Allerede inden den ene ekskæreste kom ind i retslokalet, blev realitydeltageren sendt ud i et lytterum, da han fortsat har et tilhold mod hende. Han erkender, at han flere gange har brudt tilholdet mod hende.

Det samme havde den anden kvinde ønsket, men dommeren mente ikke, at betingelserne var til stede for at sende ham ud af lokalet.

Hun brød grædende sammen, da han i stedet skulle sidde bag ved hende. Ikke en eneste gang kiggede hun tilbage.

Hun berettede ligeledes om, at han blev ved med at kontakte hende, efter de var gået fra hinanden. Blandt andet mens han var på optagelser til et realityprogram.

- Normalt kunne han godt finde på at ringe fra skjult nummer over 200 gange om dagen, sagde hun.

Der ventes at falde dom i sagen i september.