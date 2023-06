Kun i Ekstra Bladet

Den drabstiltalte var i årevis ekstremt kontrollerende over for sine kærester.

Det forklarede tre unge kvinder, da de blev spurgt til deres forhold til den tiltalte i Mia-sagen.

Alle var tydeligt berørt af at skulle vidne, ikke mindst i samme rum som den mand, de tidligere havde været tætte med.

For et af vidnernes vedkommende så berørt, at hun på forhånd havde bedt om, at den tiltalte ikke var fysisk til stede i den store retssal N, når afhøringen foregik.