Ekskone om forvaringsdømt journalist: - Han kan hygge sig

'Forvaring'.

Sådan stod der i en SMS, der poppede op på ekskonens telefon blot ét minut efter, at hendes nu tidligere ægtefælle gennem mange år blev idømt forvaring i landsretten.

- Jeg blev helt vildt glad, siger ekskonen.

Sammen har de tre børn, der har været blandt den nu tidligere journalist på Ekstra Bladets ofre i den omfattende pædofilisag. Af den årsag er Ekstra Bladet og øvrige medier afskåret fra at bringe mandens navn.

Kvinden udtalte sig i første omgang i et unikt interview med Ekstra Bladet, hvor hun løftede sløret for den pædofilidømtes vaner og levevis. Hun har siden medvirket i DR-dokumentaren 'Journalistens dobbeltliv' om sagen.

Tirsdag blev der endelig sat et punktum for ekskonen, da Østre Landsret valgte at skærpe straffen fra 3,5 års fængsel til forvaring. Det betyder, at den pædofilidømte journalist nu skal bag tremmer på ubestemt tid.

- Det betyder jo, at mig og børnene kan fortsætte det liv, som vi har bygget op de sidste to år, og vi nu kan sætte en fuldstændig streg, og så skal vi ikke bruge tanker eller kræfter på ham. Han kan sidde der og hygge sig, hvor end han kommer til at sidde nu, siger ekskonen lettet.

Journalisten er nu idømt forvaring for 167 tilfælde af blufærdighedskrænkelse, flere fysiske seksuelle overgreb mod mindreårige samt besiddelse af en enorm børneporno.

Den nu forvaringsdømte journalist var ansat på Ekstra Bladet indtil anholdelsen i 2020. Manden var samtidig en slags leder af en online pædofili-ring på nettet. Privatfoto

Dobbeltliv

Kvinden har tidligere udtalt, at det lidt efter lidt gik op for hende, at den nu forvaringsdømte mand i årevis brugte hende og børnene som instrumenter for, at han kunne leve et hemmeligt liv som pædofil.

Den nu dømtes kone fortalte videre, at hendes og børnenes verden totalt ramlede sammen, da det stod klart for dem, at han havde levet et dobbeltliv.

- Han har fuldstændig levet et dobbeltliv. I alle de år vi har været en familie, har han altid været vågen om natten og gik typisk først i seng ved seks-syv-tiden om morgenen. Det har jeg aldrig tænkt nærmere over. Det gør jeg selvfølgelig nu, sagde hun dengang.

Under retssagen har den pædofilidømte journalist forklaret, at ingen af børnene blev krænket af ham. Retslæger har siden vurderet, at han er 'stærkt selvoptaget', 'manipulerende' og 'svært seksuelt afvigende'. Derudover har han tendens til at 'bagatellisere gerningerne' og 'virker ansvarsfralæggende'.

- Det siger jo netop, at han overhovedet ikke har fattet, at han har gjort noget forkert. Det er jo helt væk. Han siger, at det er os forældre til de her børn, der er helt hysteriske og har kørt det op sammen med pressen på et eller andet niveau, som ifølge ham har gjort, at de her børn har fået et traume. Men det er jo ham, der har givet dem et traume, siger ekskonen.

Et nyt liv

Hun har siden gjort alt, hvad hun har i sin magt, for at skabe et nyt liv med sine børn. Det har dog på ingen måde været nemt for nogle af dem, og familien har også modtaget professionel hjælp helt indtil nu.

- Nu kan jeg tillade mig at leve mit liv og være fri, og ikke tænke på hvad han kan finde på at gøre. Så nu slipper jeg for at gå og tænke på ham mere, siger ekskonen.

Derudover vil hun gerne komme med en særlig tak:

- Vi er ufatteligt taknemmelige for den måde, som Midt- og Vestsjællands Politi og særligt efterforskerne har håndteret sagen, og på den måde, de har behandlet mig og børnene på gennem den her proces. Det betyder utroligt meget, siger hun afslutningvist til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet den lukkede online-verden, hvor den tiltalte journalist kaldte sig selv for 'kongen'. Læs mere her.