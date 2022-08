Ekskone om pædofili-tiltalt: - Han er manipulerende

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Følelserne sad ude på tøjet hos begge parter, da ekskonen til en 47-årig pædofili-tiltalt fredag skulle vidne mod ham.

Med et stålfast blik gik kvinden hen til vidneskranken og satte sig. Bag hende sad hendes nu daværende mand, som ifølge hende har levet et dobbeltliv gennem 25 år.

Blot få minutter inden havde ekskonen anmodet om, at han blev ført ud i et lytterum, mens hun skulle afgive forklaring.

- Jeg ved, at han kan høre, men jeg har det bare skidt med at skulle se ham, sagde kvinden, da hun skulle begrunde sin anmodning.

- Er du bange for ham, spurgte senioranklager Lise Møller Frandsen.

- Ja. Han er meget manipulerende, styrende og kontrollerende, svarede ekskonen.

Dommeren valgte dog ikke at imødekomme anmodningen, og den 47-årige mand blev placeret på tilskuerrækken.

I den samlede sag mod ham indgår mindst 40 børn i alderen tre til 14 år som ofre, herunder parrets egne børn.

Den 47-årige mand er tiltalt for fire tilfælde af fysiske overgreb, blufærdighedskrænkelse i 167 tilfælde og besiddelse af børneporno.

Han nægter sig skyldig i de fysiske overgreb, men erkender en række af blufærdighedskrænkelserne og besiddelse af, hvad han selv kaldte for en 'astronomisk mængde' børneporno.

Lå altid på sofaen

Kort efter kvinden begyndte sin vidneafhøring, brød den pædofili-tiltalte sammen og måtte flere gange tørre sine øjne.

Ekskonen berettede om, hvordan den tiltalte over en årrække havde skiftet karakter.

- Jeg fik en opfattelse af til sidst, at han levede i en virkelighedsfjern verden, forklarede hun.

Hun forklarede desuden, at han for det meste lå i sofaen i stuen, hvor de resterende familiemedlemmer var forment adgang. Her lå han ifølge ekskonen med sin telefon eller iPad og en cigaret i hånden.

Det var angiveligt også fra sofaen, at han passede sit arbejde på et stort dansk nyhedsmedie. Kvinden berettede dog om, at han havde været til en samtale på grund af for meget sygdom.

Kontaktet af pædofili-jægere

I et unikt interview med Ekstra Bladet har ekskonen tidligere fortalt, hvordan hun blev kontaktet af amerikanske pædofili-jægere over Messenger.

Det samme fortalte hun, da hun vidnede. Derudover blev der afspillet en lydfil, som hun havde modtaget fra jægerne.

Her kunne man høre, hvordan den 47-årige mand på engelsk talte til en mindreårig pige om blandt andet nogle billeder, hun tidligere havde sendt. Under afspilningen rystede ekskonen flere gange på hovedet.

Kort herefter valgte hun at indgive en anmeldelse til politiet, forklarede hun.

Elskede ham

Til spørgsmålet om, hvorfor kvinden ikke var gået fra den 47-årige journalist, svarede hun:

- Jeg har jo elsket manden, det er jo den ene ting. Den anden ting er, at jeg har været bange for, hvad der ville ske med børnene, sagde hun.

Hun forklarede, at børnene ikke længere ønsker at have kontakt med deres far.

- Min ældste datter har sagt, at han er som død for hende.

Herefter brød den pædofili-tiltalte særligt i gråd. Kvinden er blevet bevilget midlertidig fuld forældremyndighed over børnene.

Der ventes at falde dom i sagen i slut-september eller start-oktober.

Ekstra Bladet følger sagen ...