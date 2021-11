Ekspert efter dansk aktion: Det farligste sted i verden

Den danske fregat Esben Snarre var onsdag involveret i en ildkamp, som kostede fire pirater livet i Guineabugten.

Det fleste danskere forbinder nok piratbekæmpelse med FN-missionen ved Somalia i Østafrika, så hvorfor er en dansk fregat pludselig i kamp mod pirater i Vestafrika?

Ifølge en ekspert er der en god grund til, at flere europæiske lande - herunder Danmark - ser mod Guineabugten, hvor en ny gruppe aggressive pirater er på fremmarch.

Alle angreb sker her

For mens det Caribiske Hav i 1700-tallet var centrum for verdens pirater, er Vestafrika i 2021 nu det farligste sted at sejle på verdenshavene.

Det forklarer Jessica Larsen, der er ekspert i pirateri ved Dansk Institut for Internationale Studier, til Ekstra Bladet:

- Guineabugten i Vestafrika er det nye hotspot for pirateri. Sidste år fandt 95 procent af alle angreb globalt set sted her.

Derfor er verdens øjne nu rettet mod netop Guineabugten, påpeger hun:

- Der er meget fokus fra regionen selv, men også internationalt fra USA og EU. Der mange aktører, som hjælper med kapacitetsopbygning, men også i stigende grad antipirateri-operationer - herunder Danmark.

Problemet med pirateri er flyttet fra den østafrikanske kyst til den vestafrikanske kyst. Foto. AP

Organiseret kriminalitet

Jessica Larsen forklarer videre, at de pirater, som huserer langs den såkaldte Guldkyst i Vestafrika, stammer fra lande som Nigeria og Niger, hvorfra de planlægger deres operationer og så stikker til søs med ét enkelt motiv:

- Det er primært for økonomisk vinding. Tidligere har der været andre grupper, som havde politisk formål, men nu er det økonomisk drevet kriminalitet.

- De stjæler både olie, som de kan sælge på det sorte marked og kaprer skibe, hvor de kan tage gidsler for at få løsepenge. De er hurtigere på aftrækkeren i Vestafrika, hvor i Somalia kunne gidsler jo sidde i flere år. Her det også meget mindre beløb, de kræver.

Danmark kæmper

Det var Frømandskorpset, der onsdag i en selvforsvarsmission dræbte flere pirater i Guineabugten. Trods stort internationalt engagement i regionen, er Danmark sammen med Italien et af de eneste lande i verden, som aktivt tager kampen op mod piraterne.

- De fleste lande er der kun for såkaldt public diplomacy, hvor de går ind i havne og viser flaget og hjælper med træning og kapacitetsopbygning, men ikke så meget med pirateribekæmpelse, hvor man sætter Frømandskorpset ind, men det gør Danmark, siger eksperten.

Modsat operationerne i 2010'erne ud for Somalia, foregår disse flådemissioner nemlig uden FN-mandat.

- Derfor er det mere op til individuelle stater at sende flådebidrag, og der er en del, som gør det. Blandt andet Frankrig, Italien, Portugal og Danmark. USA har også skibe der, slutter Jessica Larsen.

Torsdag skulle både statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen have været ombord på Esben Snarre for at vise støtte til de udsendte danske soldater, men ingen af dem var på skibet, da aktionen fandt sted