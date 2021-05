Ekspert om hooligan-kram: - Kæmpe problem

Det vakte opsigt, da Brøndby IF's anfører krammede et toneangivende medlem af hooliganfraktionen Fri Sport, efter klubben havde vundet det danske mesterskab for første gang i 16 år.

Det er med god grund, mener kriminolog Kasper Fisker, der kalder episoden alvorlig:

- Den er alvorlig, fordi den er med til at holde det økosystem i live, hvor unge fans ser den her sociale 'mingle' (kontakt, red.) mellem voldelige fans og spillerne. Det legitimerer de voldelige fanmiljøer, siger han.

Ifølge Kasper Fisker kan det, der udadtil ligner en uskyldig hilsen mellem Brøndbys Andreas Maxsø og Fri Sport-medlemmet, fungere som rekruttering til hooliganmiljøet.

- Det sender et signal til resten af verden om, at man har fri adgang til de her meget, meget feterede spiller. Man har fri adgang til første parket, og man kan tage noget af deres 'shine' - også selvom man har den (voldelige, red.) adfærd.

- Hvis kriminalitetstruede unge får øjnene op for det, så har du en attraktion og en tiltrækningskraft hen mod det. Det er et kæmpe problem, lyder vurderingen.

Fri Sport er en af de mest voldsparate hooliganfraktioner, og på sociale medier findes der videooptagelserne af gruppens slåskampe. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan gruppen er tæt knyttet til rockerklubben Satudarah.

Før kampen marcherede flere tusind Brøndby-fans i forbindelse med mesterskabet. Traditionen tro var der medlemmer af Fri Sport blandt de forreste. Foto: Kenneth Meyer

Mange mener, at det er en uskyldig hilsen?

- De må hjertens gerne lykønske hinanden, men når de gør det offentligt, signalerer det, at med den adfærd, der er dybt voldelig, kan man få direkte adgang til toppen af dansk fodbold, siger Kasper Fisker.

Magtudstråling

Han fortæller, at problemet altid har været der og endnu ikke er løst. Ifølge Kasper Fisker hænger det sammen med, at spillerne er på stramme kontrakter og har en restriktiv livsstil:

- Nu får han (Maxsø, red.) også respekt fra det ultravoldelige miljø. Det er en magtudstråling, der giver noget til selvforståelsen.

Kasper Fisker kan godt forstå, at det kan være svært for de unge spillere, så han mener, det er vigtigt, at de bliver hjulpet på vej af deres klub med nogle klokkeklare rammer for, hvordan de gebærder sig offentligt.

- Jeg synes sagtens, der kunne være en del af spillerkontrakterne, som hed, at du ikke kan pleje omgang de her mennesker offentligt, siger Kasper Fisker.

Han sammenligner det med, at en pædagog i en ungdomsklub ikke ville kunne gå rundt sammen med den type mennesker, fordi de unge er meget påvirkelige og forsøger at efterligne deres forbilleder.

På den måde kunne man også sagtens stille det krav til spillerne, at de ikke kan pleje omgang med personer fra hooliganmiljøet.

- Det tiltrækker alle de forkerte typer. Skulle der gå nogle rundt med usundt fanliv, ved jeg godt, hvor de vil søge hen, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Brøndby IF, men klubben har endnu ikke besvaret henvendelsen. Kommunikationschef Christian Schultz har tidligere udtalt:

- Brøndby Stadion gæstes af flere hundredtusinder af gæster hvert år (før covid-19, red.), og vi kan ikke stille krav om, hvad man som gæst eller fan arbejder med, har af holdninger og synspunkter, laver i fritiden, osv. Vi har dog et klart og tydeligt stadionreglement om, hvordan man forventes at opføre sig på Brøndby Stadion. Vi deler ikke den pågældende gruppes (Fri Sport, red.) synspunkter og interesser på forskellige områder og har en klar forventning om, at de som alle andre, der gæster Brøndby Stadion, følger de retningslinjer, der er på stadion. Vi har igennem en lang årrække været bannerfører for dialog med vores fans og gæster, og det vil vi fortsætte.

Brøndby blev mandag Danmarksmestre, da de slog FC Nordsjælland 2-0 på hjemmebane. Se highlights fra kampen her: