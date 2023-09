Ekspert om hooligans: - Ser det som en kampsport

Nu kan du komme helt tæt på et af de mest ekstreme og lukkede miljøer i Danmark.

I en ny podcast på otte afsnit zoomer Ekstra Bladet de kommende uger ind på det ekstreme hooligan-miljø og beskriver historien om de mest yderligtgående grupper og nogle af hovedpersonerne bag dem.

Hooligan-gruppe: - Bekender sig til volden

Kærlighed til fodboldklubben, kicket ved slåskampene og kammeratskabet bliver ofte nævnt som forklaring på, hvorfor unge mænd bliver hooligans. Men kriminolog David Sausdal fra Universitetet i Lund fortæller også, at i en tid med en stadigt større søgning efter identitet så kan de yderligtgående grupper levere en skræddersyet identitet til rodløse unge og andre. Men det kan være en identitet med en mørk bagside.

- Vi lever jo i en ekstremt identitetssøgende tid. Jeg tror, at 80 procent af grunden til, at unge mænd søger de her subkulturer, er, at de tilbyder et fast tilhørsforhold, sammenhold, respekt og en identitet, siger han.

'Helt ude at skide'

Selvom der i hooligan-miljøet er en række mennesker med uddannelser og job, så har miljøet en social slagside, siger forskeren.

- Der er både velfungerende folk og folk, der er helt ude at skide. De velfungerende ser det som en kampsport. Men langt hen ad vejen er det de samme unge knægte fra udsatte hjem, som tiltrækkes af de her miljøer. Og de har måske ikke ballast til at modstå miljøets fristelser, fortæller han.

Ekstra Bladet sætter i ny podcast fokus på det yderligtgående hooliganmiljø i Danmark. Få en smagsprøve her

Som det også fremgår af Ekstra Bladets podcast 'Hooligans', er der omkring flere grupperinger et kraftigt overlap med rocker- og bandemiljøet. Det kan give en anderledes slags konsekvenser end de umiddelbare, som er fysiske i forhold til skader og traumer.

- Flirter man med de her miljøer, er der risiko for, at man bliver oplært i de ulovligheder, som florerer blandt hooligans. Vold, stoffer og forbindelse til organiserede kriminelle miljøer.

David Sausdal understreger vigtigheden af at skelne mellem de mest yderligtgående hooligans, som kæmper i skoven, og for eksempel Ultras.

- Trappen af fans går fra almindelige tilskuere til de mest yderligtgående, der slås i skoven. Her er det vigtigt at skelne. Ultras for eksempel er ofte meget dedikerede, men tror ikke nødvendigvis på volden, siger han.

Der er gratis adgang til første afsnit af 'Hooligans'. Den kan du lytte til under denne artikel.