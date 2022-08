Ekspert: Pige døde af kraniebrud

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): Forud for en kun 15 måneder gammel piges tragiske død 29. november 2019 på Skejby Sygehus har hun efter al sandsynlighed været udsat for flere kraftige slag og stump vold.

Sådan lyder en konklusion fra vicestatsobducent Ole Ingemann Hansen fra Retsmedicinsk Institut ved Aarhus Universitetshospital.

- Et fald kan ikke forårsage disse skader. I vores regi opererer vi med tre kategorier (af traumer), og når der er tale om kraniebrud som her, er vi i den alvorligste kategori. Slag mod hud, der fører til blå mærker, er i den mildere kategori, men når der sker skader på knogler og kraniebrud, så er det typisk sket efter kraftige traumer (slag eller stump vold), forklarede Ole Ingemann Hansen i Retten i Herning.

Den lægelige ekspert afgiver tirsdag forklaring på andendagen af retssagen, hvor en 58-årig dagplejer fra en mindre midtjysk by er tiltalt for at have dræbt den 15 måneder gamle pige, da hun var i gæstedagpleje hen over tre dage hos den 58-årige kvinde for snart tre år siden.

Pigen blev indlagt i 'dybt bevidstløs tilstand og med flere kraniebrud' om aftenen 28. november 2019 på Skejby Sygehus. Det skete ifølge anklageskriftet mod dagplejeren i forlængelse af, at hun havde været i dagpleje hos den 58-årige, der har været varetægtsfængslet siden juni i fjor.

Dagplejeren nægter sig skyldig - både i den primære anklage om drab og subsidiært groft legemsangreb med døden til følge under særdeles skærpende omstændigheder.

Børn tåler mere

Gennemgangen af undersøgelsen af pigen, da hun ankom til Skejby Sygehus og obduktionsrapporten efter, at hun var blevet erklæret død klokken 01.53 natten til 29. november, var ikke for sarte sjæle og specialanklager Pia Koudahl, Midt- og Vestjyllands Politi, var tydeligvis også utilpas under sin afhøring af Ole Ingemann Hansen.

- Jeg beklager, men vi er nødt til det. Der er tale om tre billeder, sagde Pia Koudahl om fremvisningen af dele af sin dokumentation over for nævninge og dommere. Billederne viste nogle af de skader, som den 15 måneder gamle pige havde, da hun døde.

Pia Koudahl spurgte herefter vicestatsobducenten, om der er forskel på børn og voksne, når de udsættes for kraftige traumer (slag).

- Børn kan tåle mere, fordi deres hjerner er mere bløde og deres kranier mere eftergivende, svarede Ole Ingemann Hansen.

Hjernedød

Pigen døde ifølge erklæringer fra Retsmedicinsk Institut og senere Retslægerådet som følge af kraniebrud. Uddybende var der tale om blødninger som følge af flere kraniebrud. Blødningerne førte blandt andet til væskeophobninger under den hårde hjernehinde og nedpresning af hjernen og dermed hjernedød.

Ifølge obduktionsrapporten skete skaderne på pigen som følge af 'flere kraftige, stumpe traumer'. Desuden var der adskillige andre skader i form af blå mærker på pande og kind, hudafskrabninger og brud på to brysthvirvler, der vurderes at være sket efter sammentrykning af brystmusklerne.

- Vores røntgen og CT-scanning af pigen gav stærke indikationer på, at disse skader også var en del af de samlede skader, sagde Ole Ingemann Hansen, der ikke mener, at de alvorllgste af skaderne kan være påført af pigen selv.

Der afsiges dom i sagen 5. september.

