Ekspert: Så vigtige er IS-krigernes koner

Som kvinde i Islamisk Stat er dit job enkelt.

Du skal lave mad, du skal holde hus, og du skal føde børn.

Det er sådan terrororganisationen holder sig i gang.

- Der er brug for kvinderne i Islamisk Stat. De skal støtte mændene. Og de skal støtte missionen, fortæller den svenske terrorekspert Magnus Ranstorp.

Ekstra Bladet har siden mandag den 21. august fulgt en retssag mod en 26-årig etnisk dansk kvinde, der er tiltalt for at være indrejst i Afghanistan og der have 'fremmet virksomheden for terrororganisationen Islamisk Stat i Khorasan-provinsen (ISKP)'.

Ifølge anklageskriftet har hun igennem sin tilstedeværelse og som mor til mindreårige børn og hustru til personer, som var aktive i ISKP, bidraget til, at ISKP kunne 'opretholde og konsolidere sin position i området'.

Kvinderne er nemlig essentielle for terrororganisationen, forklarer Magnus Ranstorp.

Opdrages som næste generations krigere

Magnus Ranstorp har forsket i terrorisme i næsten 30 år, og arbejder som forskningschef ved Forsvarshøjskolen i Stockholm.

Da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen, er det et klart svar, vi får, da vi spørger, hvad kvindens rolle i Islamisk Stat helt præcist er.

- At tage sig af huset, at lave mad og føde børn, indleder han.

- Og så derefter at opdrage børnene på den måde, som Islamisk Stat mener er den rigtige.

For drengebørn betyder det, at de skal opdrages som den næste generations krigere, mens pigebørnene bliver oplært i at tage sig af den næste generation.

- Pigerne skal fra barnsben lære, hvordan man tager sig af mændene, forklarer terroreksperten.

Ekstra Bladet har også tidligere afsløret, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i 2020 advarede den daværende S-regering om, at Islamisk Stat udsmugler børn fra syriske fangelejre for at træne dem militært.

Var hun der frivilligt?

Ifølge kvindens egen forklaring, var det ikke frivilligt, da hun i 2017 tog til Afghanistan og her boede med IS-krigere i fire år, indtil hun vendte tilbage til Danmark i december 2021.

Det var under en ferie i Pakistan med sin mand og deres to fælles børn, at hun blev 'ført ind' i Afghanistan. Det skulle være sket under en taxatur, hvor hendes mand pludselig sagde: 'Jeg har en overraskelse,' inden taxaen kørte familien til den afghanske grænse.

Her fratog han efter sigende kvindens pas og indlogerede hende i et hus med andre kvinder og børn, hvor hun ikke lavede andet end at passe børn og lave mad.

Svenske Magnus Ranstorp har forsket i terror i næsten 30 år. Foto: Janus Engel (POLFOTO)

Hun forklarede under første retsmøde, at hun ikke havde mulighed for at tage tilbage til Danmark.

Ifølge Magnus Ranstorp er det svært for kvinder, der ønsker det, at forlade terrororganisationen.

- Kvinder i Islamisk Stat må ikke forlade hjemmet uden en mand. De bliver derfor begrænset til at være i hjemmet, hvor de heller ikke har mange muligheder. Det er en Catch 22, forklarer han.

Under grundlovsforhøret af den unge mor, december forrige år, påpegede hendes daværende forsvarsadvokat Tyge Trier også, at vurderingen i sager mod IS-kvinder ofte lægger vægt på, hvilket pres de har levet under - og hvorvidt de egentlig har haft mulighed for at flygte.

Typisk er kvinderne kommet fra Syrien eller Irak i lignende sager.

Derfor er det, der skal opklares i sagen, hvorvidt kvinden var der frivilligt, og hvorvidt hun ønskede at komme hjem, ifølge Magnus Ranstorp.

Og det er præcis, hvad Retten på Frederiksberg skal afgøre over i alt ti retsmøder. Der forventes at falde dom i sagen i oktober.