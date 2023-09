Eksplosion og voldsomme brande: Mand anholdt igen

En 28-årig mand er for anden gang i denne uge blevet anholdt og sigtet for at have påsat tre brande i Fredericia natten til onsdag.

Det meddeler Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt onsdag og fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding, hvorfra han blev løsladt igen.

Men nu er der altså nye beviser, der peger i hans retning, lyder det. Politiet kommer dog ikke nærmere ind på, hvilke beviser der er tale om.

Voldsomme brande

Sydøstjyllands Politi rykkede natten til onsdag talstærkt ud til brande flere steder i Fredericia. Omkring klokken et om natten modtog politiet således en anmeldelse om en brand ved Nørrebrogade, hvor der var ild i to varebiler, en parkeret sættevogn og en industribygning.

Kun 40 minutter senere tikkede endnu en anmelde ind, denne gang på Jernbanegade i Fredericia, hvor der var ild i flere busser, som udbrændte.

Foruden de to brande var der også en mindre brand på Danmarksgade, oplyser politiet.

Den 28-årige bliver fremstillet ved Retten i Kolding klokken 13, sigtet for forsætlig brandstiftelse. Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret, da politiet ikke kan udelukke, at der er en medgerningsmand i sagen.