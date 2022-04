Eksplosion på gods

Mandag morgen har der været en eksplosion i et pillefyr på Førslev Gods

Et pillefyr i en lade på Førslev Gods i Fuglebjerg på Sydsjælland eksploderede mandag morgen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 9.12.

- Det er et pillefyr, der er gået brand i, og så har der lavet et stort brag, siger Heidi Andresen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politi og brandvæsen arbejder stadig på adressen for at slukke den efterfølgende brand i pillefyret.

Lige nu er branden isoleret i en silo inde i laden, så der er ikke brand i laden for nuværende, siger Heidi Andresen.

Hverken mennesker eller dyr er kommet til skade under hændelsen. Situationen er nu under kontrol.

- Der er ikke nogen risiko for, at der kommer yderligere eksplosioner. Murværket i laden har taget skade, men der er ikke nogen risiko for sammenstyrtning, fortæller Heidi Andresen.