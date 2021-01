Ekspolitiker i ny sag om rufferi i forbindelse med gangbangs

Den 16. maj 2019 blev den tidligere kommunalpolitiker Per Zeidler og en anden mand ved Retten i Randers idømt seks måneders betinget fængsel for rufferi.

Dommen faldt, efter at de i retten havde erkendt, at de havde arrangeret og afholdt 73 gangbangs forskellige steder i landet. Det havde givet de to mænd en fortjeneste på 200.000 kroner, som retten besluttede skulle konfiskeres.

Men dommen afskrækkede tilsyneladende ikke Per Zeidler. Godt en uge efter at dommen faldt i Randers, arrangerede han ifølge anklagemyndigheden et nyt gangbang, hvor to kvinder havde sex med flere mænd mod betaling.

Mandag sidder den 57-årige ekspolitiker derfor igen på anklagebænken tiltalt for rufferi, denne gang i Retten i Aalborg.

Seks gangbangs

Ifølge tiltalen arrangerede han i perioden fra 24. maj til 30. august 2019 seks gangbangs i Skelund ved Hadsund og et sted i Nordjylland - formentlig i Øster Hurup.

Desuden er han tiltalt for i perioden 7. til 10. maj 2020 at have arrangeret, at en kvinde havde sex med flere mænd.

I alt har kunderne ifølge anklageskriftet betalt knap 150.000 kroner, hvoraf godt 50.000 kroner gik til Per Zeidler.

Den nye sag kom frem, da en kvindelig journalist fra Kanal 5 med skjult kamera henvendte sig til Per Zeidler og gav udtryk for, at hun gerne ville medvirke.

Det møder kritik fra Per Zeidlers forsvarer, advokat Henrik Garlik, der mener at hele sagen bygger på Kanal 5's optagelser.

- De laver skjulte optagelser på privat grund, og det er ikke rimeligt, at sager på den måde bliver ført i medierne, siger han.

Specialanklager Kim Kristian Kristensen vil ikke kommentere kritikken forud for retssagen.

- Det vil jeg ikke kommentere, før dommen er faldet, siger han.

Nægter sig skyldig

Per Zeidler erkender, at han har arrangeret gangbangs, men afviser, at han har tjent penge på det og nægter sig derfor skyldig i rufferi.

- Vi ville gerne have ført nogle af gæsterne som vidner, for at spørge til deres opfattelse af økonomien i det. Det mener vi er vigtigt for sagen, fortæller Henrik Garlik.

Flere af gæsterne ville gerne vidne, dog kun hvis de kunne sikres anonymitet.

- Men både byretten og landsretten har afvist, at de kan føres som anonyme vidner, siger Henrik Garlik.

Der ventes at falde dom i sagen torsdag.

