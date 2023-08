Ekspræst frifundet

Et mysterium om en unik og uerstattelig kirkeskat, der var pist forsvundet i otte år, før den dukkede op efter et tilfældigt indbrud hos Agersø Kirkes tidligere præst Ingrid Marten Trolle-Monsen har nået sin endelige afslutning.

Den 13,8 centimeter høje sygekalk fra år 1598 tilhører menighedsrådet i Agersø sogn og kirke, hvor Ingrid Marten Trolle-Monsen var præst i fire år, men stoppede i 2012 efter samarbejdsproblemer med menighedsrådet og provsten.

Sygekalken er et sølvbæger med skål, der også kaldes et hjemmeberettelsessæt, som præsten kan tage med på sygebesøg til sognebørn, der skal have nadver. Den er af sølv og fra 1598. Den blev ifølge Nationalmuseet skænket til Agersø Kirke i 1793. Privatfoto

Sygekalken forsvandt i forbindelse med, at præsten flyttede ud af præstegården og dukkede først op i 2020, da den blev indleveret til et aktionshus. Indbrudstyven er tidligere blevet dømt i sagen.

Og så blev den ombruste tidligere præst tiltalt for underslæb af særlig grov beskaffenhed ved at have tilegnet sig den unikke kirkeskat.

Men onsdag blev den 58-årige kvinde frifundet i Østre Landsret, som dermed kom til et andet resultat end Retten i Næstved, der i april sidste år idømte hende otte måneders fængsel, som var en tillægsstraf til en dom på fire års fængsel, som hun fik i 2016 for at have tømt sin demente fasters konto.

Fem ud af seks voterende i Østre Landsret fandt godt nok den tidligere præst skyldig i underslæb ved at have tilegnet sig sygekalken, men mente altså ikke, at forholdet var af særlig grov beskaffenhed. Og fordi den bestemmelse har en kortere strafferamme, falder sagen for forældelsesfristen.

Sygekalken fra 1598 tilhører menighedsrådet i Agersø Kirke, der fik den skænket i 1793. Foto: Per Rasmussen

Derfor er konklusionen, at den tidligere præst er frifundet, og statskassen betaler sagens omkostninger.

- Jeg er utrolig glad på vegne af min klient, sagde forsvarer Snorre Andreas Kehler efterfølgende.

Den nu tidligere præst var synligt lettet over dommens udfald og sagde til Ekstra Bladet, at hun var glad for, at hun ikke skulle i fængsel og kunne være der for sine to store hunde.

En indbrudstyv stjal flere effekter fra den tidligere præsts hus i Skælskør, herunder den unikke kirkeskat. Foto: Per Rasmussen

Hun har hele vejen igennem nægtet, at hun tog sygekalken. Faktisk har hun sagt, at hun aldrig har set den eller vidste, hvor den var. Men at det kan være, at flyttefolkene var kommet til at pakke den ned under flytningen.

Kan ikke få job

Inden domsafsigelsen havde specialanklager Michala Christgau argumenteret for, at straffen skulle skærpes til et års fængsel.

- Der er tale om en kynisk forbrydelse og mangel på respekt over for kirken og brugerne, sagde specialanklageren, der påpegede, at der var tale om en gammel og helt unik genstand, der var skænket til kirken og havde en stor samfundsmæssig værdi. Samtidig anførte hun, at det var højst usædvanligt og og særdeles skærpende, at der var tale om en præst i en betroet stilling, der havde tilegnet sig en genstand fra sin egen menighed.

Hun mente, at motivet skulle findes i, at præsten var vred på menigheden og provsten i forbindelse med sin fratrædelse.

Forsvarer Snorre Kehler satte i sin procedure spørgsmålstegn ved, hvor særlig og værdifuld sygekalken i virkeligheden er, og at der ikke var tale om særlig grov beskaffenhed. Derfor var forholdet forældet, argumenterede han.

Den 58-årige tidligere præst forklarede i retten, at hun lever af kontanthjælp og har fået afslag på førtidspension. Hun har forsøgt at få et job, men uden held.

Tilbage i 2016 blev hun idømt fire års fængsel for millionbedrageri mod sin demente faster. Hun var indsat som økonomisk værge for fasteren Ruth og blev dømt at have tømt hendes konto for mere end 8 millioner kroner.

Men hun hævdede, at fasteren faktisk var hendes hemmelige mor, og at hun var kommet til verden ved et incestuøst forhold mellem hendes far og hans søster, som ingen kendte til, og derfor var det via hendes daværende forsvarer blevet undersøgt, om man kunne grave Ruths lig op for at få foretaget en genetisk test. Det blev dog afvist.