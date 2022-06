Ekstra Bladet afslører: De styrer hemmeligt bande-netværk

Ekstra Bladet

Et hemmeligt netværk er mistænkt for at stå bag flere drab, kidnapninger og våbensager i den danske og underverden.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger trækker en lille håndfuld mænd fra det danske rocker- og bandemiljø i trådene fra deres skjul i Marokko, hvilket har givet gruppen tilnavnet Casablanca-netværket.