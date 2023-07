Ekstra kontrol i 'Hellerup-ugen': Særlig fokus på spritbilister

Torsdag blev fire spritbilister og to narkobilister taget i kontrollen

Det kan ikke komme bag på nogen, at man skal lade bilnøglen ligge, når der er røget genstande indenbords.

Dog er det ikke alle, der husker den regel, når champagneflasken er tom, musikken er slukket, og trætheden melder sig.

Og det er man hos Nordjyllands Politi særligt opmærksomme på i denne uge, hvor uge 29 i Skagen - populært kaldet Hellerup-ugen - er i fuld gang. Således har politikredsen og Færdselsstyrelsen være ekstra meget på vagt over for de mange turister på vejene i området.

Det fortæller politikommissær Jess Falberg til TV 2 Nord.

Han oplyser til mediet, at fokus under færdselsindsatsen har været spiritus- og narkobilister, og at de særligt torsdag havde gang i en ganske omfattende kontrol.

Og selvom der røg nogle i 'fælden', har der ikke været tale om overvældende mange.

- Jeg tror, vi har taget fire spritbilister og to narkobilister i dag, sagde politikommissæren til TV 2 Nord torsdag.

Tryghedsskabende indsats

Kontrollen kommer til at fortsætte ugen ud flere steder i det nordjyske.

Tidligere på ugen oplyste politikommissær ved Nordjyllands Politi Michael Karstenskov til TV 2 Nord, at de i politikredsen forventede, at indbyggertallet i Skagen i denne uge stiger fra 8.000 til cirka 50.000.

Derfor har politiet - ud over færdselsindsatserne - afsat flere ressourcer for at skabe tryghed i området.

Blandt andet har man betjente, der patruljerer på elløbehjul og cykler, så de kan komme så tæt på borgerne som muligt.