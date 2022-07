Ekstra politi efter brande i Slagelse

For femte dag i træk er brandvæsnet i Slagelse rykket ud til brand.

Det skriver TV 2 Øst.

Politiet mistænker, at brandene kan være påsatte og indsætter nu ekstra patruljer i området.

Jens Jedig Christensen, som er leder af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi lokale efterforskning i Slagelse, oplyser til TV 2 Øst, at det er normal procedure i en sådan situation.

- Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at konkludere noget på brandene. Men man er nødt til også at forholde sig til, at inden for så kort tid, så er det påfaldende, at der sker brand på et forholdsvist mindre geografisk område, siger han til TV 2 Øst.

Derudover skal de ekstra patruljer sikre, at politiet kan være hurtigere fremme.

Jens Jedig Christensen understreger over for TV 2 Øst, at politiet på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed kan sige, om brandene er påsat.

Brandvæsenet rykkede ud til to brande i Slagelse natten til lørdag. Her var der på en adresse ild i en container og på en anden i to skure.

Også lørdag eftermiddag er der brand i Slagelse, oplyser lederen af den lokale efterforskning til TV 2 Øst.

Der er ikke meldinger om nogle tilskadekomne i forbindelse med lørdagens brande, oplyser politiet.

Politiet opfordrer borgere, som kan bidrage med oplysninger i sagen til at henvende sig.