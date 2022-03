Ekstremister bruger corona i deres kamp mod myndigheder

Et nyt begreb er dukket op i den årlige analyse af terrortruslen fra Center for Terroranalyse under PET: Antimyndigheds-ekstremisme.

Analysen er lagt ud på PET's hjemmeside tirsdag.

Fænomenet er set for eksempel i forbindelse med coronaen.

Det dækker over personer, som taler om nødvendigheden af at bruge vold mod folkevalgte og andre.

Ifølge Center for Terroranalyse (CTA) indgår trusler og intimidering i de virkemidler, som den særlige kategori af ekstremister benytter sig af.

Truslerne rettes mod blandt andre politikere og fagpersoner. Og det foregår især på sociale medier.

Men overordnet mener CTA dog, at truslen på dette felt er begrænset.

Analysen drejer sig også om truslen fra militant islamisme. Truslen er alvorlig. Men risikoen for, at den enkelte dansker rammes af terror, er lille.

Desuden hedder det i rapporten, at de venstreekstremistiske miljøer ikke udgør nogen alvorlig trussel. Den er minimal, fremgår det af analysen.

Om ekstremisme vendt mod myndighederne kan man læse, at vurderingen er behæftet med usikkerhed. Forklaringen er, at trusselsbilledet er af forholdsvis ny dato og har en kort historik i Danmark.

Ekstremismen udfolder sig i form af chikane og trusler. De hadefulde ytringer kan få 'psykisk uligevægtige eller meget påvirkelige personer til at begå vold, der kan have karakter af terror,' står der i rapporten.