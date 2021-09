Ekstremt materiale fundet i tønder med ligrester

Liget af Eddie Christensen var så kraftigt påvirket af varme, at det kun var fragmenter af knogle- og tandvæv, som retsmedicinerne identificerede i to olietønder blandet med aske- og jordlignende materiale.

Det kom frem, da sagen mod de to mænd, der er tiltalt for drabet, startede i Retten i Hjørring tirsdag. Sagen fortsætter i dag.

En nærmere analyse viste, at der også var partikler efter termit.

Termit er en metalblanding af aluminiumspulver og metaloxid, der kan opnå en ekstremt høj varme på omkring 2.500 grader og bruges til at svejse jernbaneskinner sammen.

Lavede eksperimenter

Den 53-årige drabstiltalte forklarede på retssagens første dag, at han tilfældigt havde fundet en spand med termit ved en jernbaneoverskæring 9. maj, som han tog med hjem og lavede eksperimenter med samme dag, som politiet mener, at Eddie Christensen blev dræbt.

Eddie var bange før sin død. Det kan man læse mere om her.

Der er også fundet et låg til en termitspand ved bålstedet.

Men den 53-årige afviser, at han har hældt termit på bålstedet eller i øvrigt været tæt på bålstedet.

- I hvert fald ikke den weekend. Og heller ikke tidligere, svarede den 53-årige.

Bålstedet lå i baghaven til ejendommen foran det sted, hvor Eddie Christensen havde fået lov til at stille sin campingvogn. Foto: Rene Schütze

Kørte tønder væk

Men han indrømmer, at det var ham, der kørte de to tønder, der viste sig at indeholde resterne af Eddie Christensens lig, væk fra ejendommen 11. maj sidste år, og stillede dem ind i et mørkt rum uden vinduer i hans firma på havnen i Frederikshavn.

Eddiedrabet: Her er tiltalen De to mænd på 46 og 53 år er tiltalt i forening for: - At have skudt flere gange mod Eddie Christensen med et håndskydevåben 9. maj sidste år om aftenen på Rendborgvej nord for Frederikshavn. - Umiddelbart herefter at have anbragt offeret på et brændende bålsted, hvor han var placeret indtil 11. maj sidste år. Eddie døde ifølge anklageskriftet som følge af skuddene og/eller afbrændingen. - At have anbragt ligresterne i to olietønder 11. maj, som den 53-årige tiltalte samme dag fragtede til Hornværket i Frederikshavn. - Den 53-årige er desuden tiltalt for at have skudt Eddie Christensens hund Rocco med en revolver 10. maj om eftermiddagen på Rendborgvej, hvorefter han begravede liget af hunden i en vold på adressen. - Den 53-årige er også tiltalt for at have overdraget en Sig Sauer-pistol til den medtiltalte eller ladet ham sætte sig i besiddelse af den. - Den 46-årige er tiltalt for besiddelse af pistolen, som han opbevarede i en natbordsskuffe i et værelse. Begge tiltalte, der er svenske statsborgere, kræves udvist. Vis mere Vis mindre

Tønderne blev fundet stuvet af vejen i et mørkt lokale i den 53-årige tiltaltes virksomhed på havnen i Frederikshavn. Foto: René Schütze

Men han forklarede, at han troede, at det var jord og aske og gummi fra bålpladsen. Og tønderne skulle væk lige netop den dag, fordi de stod foran Eddie Christensens campingvogn, som han havde beordret Eddie til at fjerne, efter der havde været voldsomme uoverensstemmelser.

Ifølge den 53-årige havde den medtiltalte fortalte ham, at han var bange for Eddie Christensen, som han angiveligt kaldte 'djævlen i campingvognen', og at det senere drabsoffer havde truet med, at han ville skære halsen over på den 46-åriges kone og barn, når de lå og sov om natten.

Derfor havde den 46-årige angiveligt spurgt sin nu medtiltalte, om han måtte låne hans pistol.

Søsteren til den 46-årige følger sagen fra retten.

Om den 46-årige er enig i den53-åriges udlægning af sagen, kommer der klarhed over torsdag, hvor sagen fortsætter i Retten i Hjørring. Men den 46-åriges forsvarer Jens Christian Christensen antydede ved første retsdag, at hans klients forklaring divergerer fra den medtiltaltes, og at han og hans familie havde et positivt forhold til Eddie Christensen.