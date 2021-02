El Chapos hustru sigtet for narkohandel

Emma Coronel Aispuro, hustru til den berygtede narkobaron El Chapo, er mandag blevet anholdt og sigtet for at være involveret i international narkohandel.

Det oplyser det amerikanske Justitsministerium i en pressemeddelelse.

Den 31-årige kvinde blev anholdt i Dulles Internationale Lufthavn i Virginia.

Ifølge pressemeddelelsen er hun sigtet for at have distribueret kokain, metamfetamin og marihuana, som derefter er blevet importeret til USA.

Emma Coronel Aispuro er desuden sigtet for at have hjulpet El Chapo med at flygte fra fængsel i 2015 samt til i årene efter at have været med til at planlægge endnu et flugtforsøg.

FBI efterforsker sagen, og Emma Coronel Aispuro skal efter planen for retten i morgen, tirsdag.